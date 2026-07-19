人没到金钟奖，名字照样被综艺搭档拿来炒热气氛。台湾金钟奖节目类颁奖典礼10月25日举行，担任主持人的陈汉典一开场就调侃吴宗宪，称对方“退休说了30年”。

因台风打乱典礼日程，人在新加坡的吴宗宪虽然无法出席，却隔空接住这一球说：“永远保持要退休的心情，那你就是赢家了。进可攻，退可守。”

64岁的吴宗宪26日一早便带着自家新品到报业中心跑通告，先后亮相UFM100.3和96.3好FM电台，随后接受新加坡媒体访问。从工作聊到生活，他也主动打开家事的话匣子，连早前被台媒以“震撼首认已离婚12年”为题炒热的婚姻话题，也毫不避讳。

吴宗宪26日一早先后亮相UFM100.3和96.3好FM早班节目。（取自UFM100.3和96.3好FM脸书）

谈及退休话题，记者提到新加坡法定退休年龄已提高至64岁，恰好与他“同龄”。他先把问题拆开：“退休不是法定的问题，而是你内心的问题。”在他看来，有人50岁，心态就已退休，自己却依然开创新事业，还没打算切换到“享清闲”模式。

靠意志力保持精力

这些年，吴宗宪将不少精力转向经商，拓展量子水精等生意，并在新加坡设立公司。退休喊了多年，他强调并非说说而已。“我是真心要离开（演艺圈），我在商业界里面已经做到成绩，只是因为我的节目还有人要看。”

谈到传统媒体如何在数码浪潮中求生，他有一套“转弯哲学”。“山不转路要转，路不转人要转，人再不转，你就只能等待天旋地转。”他认为观众从电视转向手机，市场从大众走向分众，内容创作者也得转变思路，不能再拿过去的尺，量今天的表现。

吴宗宪在访问中自嘲身材、脸蛋没优势，歌艺和创意也普通，这些年全靠努力补足。记者追问，年过花甲，依然精力旺盛的秘诀是什么？他给出三个字：“意志力。”

这股冲劲，也来自养家的不安全感。他形容年轻时，自己像一只出门捕猎的豹，想着今天若没找到猎物，家里的四个孩子怎么办。他又拿“带子狼”作比喻，别人背一个，他得顾四个。

孩子如今都已长大，吴宗宪有另一套当爸爸的哲学。“你跟你的小孩越远，就代表你离他越近。”

吴宗宪（左）与长女吴姗儒都是演艺圈中人。（取自吴姍儒IG）

听来矛盾，他解释，父母若天天盯着孩子，开口就是管束，反而要留出距离，心才有机会靠近。

这趟来新，恰逢二女儿一家也在新加坡旅行。聊着聊着，他掏出手机，笑眯眯地向记者展示三个女儿以及孙子的照片。

称自己的婚姻是模范

话题自然转向婚姻。今年7月中，吴宗宪在马来西亚云顶开唱时，首度透露已与张葳葳离婚十余年。

记者还在斟酌如何开口问离婚一事，他倒先打开了话匣子说：“我的婚姻是一个模范，证明了人类是不需要那一张结婚纸的，我早就跳脱三界之外。”

至于为何隔了这么久才公开离婚一事，他反问，婚姻为何须要向所有人报告？在他看来，这些都是私事，关键是有没有对家人负责，并且指出当年在台湾尚未走红时，也没有媒体关心他是否结婚生子了。

说起与前妻的关系，他说：“我们共有的财产，就是这四个孩子。”

至于离婚时的财产安排，他用一句话总结：“离婚那一刻，她比我有钱。”他解释，自己还有赚钱能力，不必给自己留太多，随即抛出招牌幽默：“我只要有抽雪茄的钱就够了。”

劝年轻人别跟自己较真

问这名演艺圈老将，会给初入社会的年轻人什么建议，吴宗宪没谈赚钱或成功，而是说：“先学会自我疗愈。”

他的建议是，别跟自己较真，接受天赋的局限和原生家庭和过去，也别被外界评价牵着走。“这就是自我疗愈。要做到很难？不会，就在一念之间。”

他以自己为例，承认填词不如方文山，写旋律比不上周杰伦；论家境，也不像身边一些“二世祖”，不必工作就能天天秀豪车。但与其处处比较，不如找到自己的优势。

吴宗宪自认“懂得选择战场”，但也坦言从失败中积累的经验远比成功时多。（关俊威摄）

“跟Michael Jordan（迈克尔乔丹）比篮球，跟Tiger Woods（伍兹）比高尔夫，没胜算，换成乒乓球，说不定有机会。”他自认“懂得选择战场”，但也坦言，从失败中积累的经验远比成功时多。

选对战场，还得有自己的特色。吴宗宪提醒年轻人，跟风开店、直播、卖货之前，先想清楚自己凭什么脱颖而出，“没有创意，就没有意义。”