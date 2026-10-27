（综合讯）中国艺人黄子韬与太太徐艺洋不久前官宣生子，本是一桩喜事，却意外引发不少争议。

究其原因，两人过去曾多次否认恋情、怀孕及生子等传闻，甚至对相关爆料采取法律行动，前阵子却又亲自公开喜讯，让部分网民翻出旧账。有网民认为，争议的焦点已不在于两人是否结婚生子，而是公众对他们的信任危机。

近日在双十一直播中，有网民不断洗版，要求徐艺洋公开妊娠纹照片，以此证明自己生过孩子。面对这些过分言论，徐艺洋当场委屈落泪，黄子韬见状瞬间暴怒，当即出面反击。

他激动回呛“我结婚生子碍你事了吗？”，并强调两人的人生一直都有自己的规划，何时公开私生活，理应由他们自己决定。

黄子韬也明确表态，自己可以接受外界的玩笑或调侃，但一旦涉及家人等隐私，就绝对零容忍。他认为，拿家人的身体变化来议论和开玩笑，已经严重触及了他的底线。

事件曝光后，引发广泛讨论。多数人认为，结婚生子本就是个人选择，要求女艺人公开妊娠纹以自证生育，严重侵犯个人隐私。也有网民呼吁，即便关注艺人的生活，也应保持基本的尊重，不该拿女性产后的身体变化当作调侃话题，毕竟艺人愿意分享多少私生活，始终是他们的自由。