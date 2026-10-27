（香港讯）港星张智霖上周六（10月24日）在佛山开唱时提及挚友离世，在台上罕见忍不住落泪。

“香港01”报道，张智霖在演唱会上感触表示，要将《十年人事》这首歌送给一位好友。他一度哽咽道：“因为他刚刚离开了我。我的一个好朋友Lawrence，我们是打了几十年麻将的好兄弟，我以后都要三缺一了……”见老公痛失兄弟备受打击，台下的袁咏仪也哭红了眼。

张智霖（左二起）与郭富城、律师好友Lawrence和沈嘉伟识于微时，数十年来兄弟情深厚。（互联网）

据悉，张智霖与郭富城、邱淑贞的丈夫沈嘉伟以及律师好友Lawrence识于微时，数十年来兄弟情深，私下总是形影不离，四人的手足之情早已超越血缘关系。

袁咏仪曾在节目《天下第一Friend》中幽默形容四人为“四条废柴”（四个没有用的人），笑指：“他们就是很废啰！事业当然非常成功，但是玩起来就很废。”她还爆料四人经常聚在一起打麻将，见面非常频密。

至于为何从不阻止四人相聚，袁咏仪曾解释，老公与兄弟们并非出去花天酒地，还透露有一次四人连打几天麻将、熬了好几晚通宵，结果沈嘉伟玩到三叉神经发炎才回家。此外，袁咏仪前几年也曾吃醋笑称，老公跟兄弟总是黏在一起，见面的频繁程度让她觉得自己反倒像个“第三者”。