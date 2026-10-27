郑爽戴着鸭舌帽和口罩，身穿条纹T恤在夜市逛街、品尝美食，看起来气色不错。（互联网）

（台北讯）中国大陆女星郑爽自2021年卷入“代孕弃养”与逃漏税风波后，演艺事业全面停摆，过去演艺版图瞬间归零，近年更鲜少公开露面。

台湾“嘘！星闻”报道，郑爽在神隐的四年间，仅曾在IG短暂发声，随后账号又悄然消失。没想到近日却有画面曝光，显示她低调现身台湾。影片中，郑爽戴着鸭舌帽和口罩，身穿条纹T恤在夜市逛街、品尝美食，看起来气色不错，行程相当惬意。

从曝光的画面可见，郑爽全程以帽罩遮掩，穿梭在热闹的街头，身旁并未见大批随行人员，与一般游客无异。她沿途不时停下脚步，在摊贩前挑选商品、吃小吃，还兴致勃勃地体验了游戏摊位，全程未被认出，作风相当低调。

35岁的郑爽曾是备受追捧的流量花旦，然而2021年接连爆发丑闻后遭到大陆官方全面封杀，不仅相关作品被下架，后续更被追讨巨额税款及罚款。

如今她突然被拍到现身台湾自在出游，让外界再次关注起她的近况。不过，对于她此次赴台的目的、停留时间以及是否有其他安排，目前尚无进一步消息。