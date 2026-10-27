（综合讯）78岁影后甄珍久违露面！台湾“中时新闻网”报道，她于星期天（10月25日）受邀出席在苏州举办的“2026致敬经典国际修复电影展”，担任经典名作《心有千千结》的映后活动嘉宾。当天她身穿一袭粉色绣花套装登台，并在现场分享当年的入行趣事与早期合作过的四大“男神”。

甄珍是港台第一代玉女红星，也是金马奖终身成就奖得主，演艺生涯累积了近90部电影作品。被问到最喜欢哪部电影时，她说：“每一部我都非常用心去拍，从不迟到早退，我很负责任，像上班一样地工作。”在众多作品中，她特别偏爱《一帘幽梦》《彩云飞》《海鸥飞处》《心有千千结》及《四季花开》等，并表示相对不那么喜欢的是《我的妈妈》。

有趣的是，甄珍小时候的志愿并非当明星，而是想当车掌小姐（公交车售票员）。她笑言：“我们读书的时候，车掌小姐的权威有多大？一吹口哨车子就开了，所以我想当车掌小姐。”她坦言自己以前也不爱看电影，之所以成为演员全是命运的安排。

当年名导李翰祥创立国联影业招考演员，甄珍的同学偷偷拿了她的照片，以“张珍珍”这个名字帮她报名。收到录取信时，一头雾水的她还跟妈妈说：“我不知道啊。”最终，李翰祥从3700人中相中了她。她笑说：“因为是从3000多人里面选了我，甄选出来的，‘甄珍’这个艺名就这样定了。”

谈及当年合作过的四大“男神”，甄珍形容邓光荣为人非常善良、耿直；秦祥林是心地善良又幽默的帅哥；秦汉话不多，用“gentleman（绅士）”来形容最恰当；柯俊雄则比较顽皮，很会逗人开心。

由李行执导、改编自琼瑶小说的《心有千千结》，不仅是甄珍的代表作，更是让秦祥林一炮而红的作品。甄珍透露，原本李行导演想找邓光荣演出，但对方当时在纽约拍戏抽不出时间，她便大力推荐秦祥林接下角色，这才成就了后来“二秦二林”的代表人物之一。秦祥林也因与甄珍合作而结为好友，如今他虽旅居美国，两人仍保持联系、时常彼此问候。