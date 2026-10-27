（香港讯）香港天王郭富城于星期一（10月26日）迎来61岁生日，爱妻方媛特别为他筹办庆生派对，事后更在社媒晒出一家五口的温馨合照。

照片中，郭富城与三个女儿罕见同框，吸引大批网民关注。其中，一年前才出生的小女儿脸上被加上爱心墨镜贴图入镜，不少网民惊呼“小女儿竟然长这么大了”，纷纷大赞三姐妹都遗传了爸妈的高颜值，幸福画面羡煞众人。

郭富城与小22岁的方媛于2017年结婚，婚后陆续生下大女儿郭咏希（Chantelle）、二女儿郭咏萱（Charlotte），并于2025年再迎小女儿郭咏心（Cheryl），升格为五口之家。当时，郭富城便开心形容自己拥有一个“女神之家”，直呼是全世界最幸运的男人。如今迎来61岁生日，四位“女神”全都陪伴在侧，幸福之情溢于言表。

事实上，郭富城虽工作繁忙，私下却是不折不扣的顾家好男人与“女儿奴”。过去他曾陪方媛回安徽娘家拜年，与亲友一起放烟火、发红包，夫妻俩还不时交头接耳，互动甜蜜。今年7月，他在杭州举办演唱会时，方媛也带着三个女儿爱相随，一家五口在机场被偶遇。当时郭富城不仅亲自抱着小女儿，还一边拍手逗孩子开心，展现出与舞台上霸气形象截然不同的慈父模样。