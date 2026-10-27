（香港讯）54岁港星吴绮莉1990年参选亚洲小姐夺冠后出道，近日她受邀作客由1989年亚姐殿军伍咏薇、李凯贤主持的访谈节目《九运会客室2》。两名昔日亚姐聚首，大谈当年电视台的选美风云。访谈中，吴绮莉透露从参选到摘下桂冠频频遭同门针对，更自曝当年以冠军之姿搀扶亚视大老板林百欣出场时，竟遭一名女星从后大力推倒出洋相，事后还被高层勒令封口。

当年仅17岁便勇夺亚姐桂冠的吴绮莉，因外形高挑出众备受瞩目。但参选期间有传言称吴母与亚视高层相熟，令她被贴上“内定冠军”的标签，引来不少佳丽的敌视。

回忆起选美过程，吴绮莉坦言自己性格像“假小子”，看到一帮女孩争奇斗艳只想躲远点，岂料依然沦为靶子。她透露，在决赛当晚开场前，她的比基尼泳衣上衣竟离奇不翼而飞，令后台乱作一团。幸好服装组急中生智，临时找来备用泳衣才得以救场。

报道指出，其实该届选美本就暗流涌动，不仅传出有佳丽的旗袍被恶意剪烂，同届季军杨玉梅也曾爆料，决赛前夕有人在佳丽服装内撒“痒痒粉”，工作人员甚至在某名佳丽的手袋里搜出了剪刀和粉末，后台争斗的激烈程度堪比宫斗剧。

夺冠后的吴绮莉并未迎来一帆风顺，针对她的恶意反而变本加厉。她在节目中忆述，有一次代表亚视出席大型盛典，“重头戏”是由她以新科冠军的身份，搀扶亚视大老板林百欣进场。

正当全场焦点集中在两人身上时，走在吴绮莉身后的某名女星突然伸手，从背后推了她一把。穿着高跟鞋的吴绮莉瞬间失去平衡，当着全场嘉宾和电视直播镜头的面，整个人飞扑向其中一架摄像机，当众大出洋相。

更令人寒心的是，作为受害者的吴绮莉事后不仅没得到安慰，反而被高层下达“封口令”，严禁她向媒体透露半点被推的内幕，甚至强迫她对外统一口径，谎称是因为自己“事前没彩排”才失足跌倒。年纪轻轻的吴绮莉被迫含冤背黑锅，回到后台委屈得崩溃大哭。

吴绮莉（中）作客的访谈节目《九运会客室2》由伍咏薇（右）和李凯贤主持。（互联网）

吴绮莉多年难以释怀

多年过去，吴绮莉坦言对此事依然难以释怀。她直言，后来在圈内不同场合再碰到该名女星时，自己只能选择“当看不到她，拿她当透明人”。

一旁的“师姐”伍咏薇显然对当年的来龙去脉了如指掌，见吴绮莉欲言又止，她随即追问。伍咏薇先是单刀直入问：“是不是你同届（1990年）的人？”吴绮莉摇头否认。她紧接着追问：“那就是89年（亚姐）咯？”吴绮莉闻言并未否认，神情似是默认。

伍咏薇分析道，在亚视大型活动中，有资格紧随新科冠军身后出场的，“一定是有头有脸的人物”。随后，她在言谈间不经意抛出两大线索——该女星的身高体型与自己差不多，而且名字比她“少一个字”（即两个字的名字）。此言一出，立刻引发全网搜寻。