（台北讯）新加坡阿哥李铭顺凭《亲密之海》入围第61届金钟奖迷你剧集／电视电影类男主角，最终由《忘了我记得》的资深演员秦汉拿下奖项。面对落败，李铭顺在接受台湾媒体访问时展现大气风范，直言“没拿奖不会失望”，更大方肯定对手：“秦汉真的是在最好的年纪演出，表现非常棒，我是真心佩服。”

《亲密之海》一举拿下迷你剧集、女主角两大奖项，李铭顺虽未能抱回个人奖座，仍替剧组感到开心。他表示，演员能够获得金钟奖肯定固然值得高兴，但一部作品最重要的，还是所有演员与幕后工作人员共同完成的成果。

李铭顺（左起）、导演吕吉元、演员瑞玛席丹、福地祐介和胡玮杰出席《亲密之海》庆功宴。（互联网）

谈到这次演出，李铭顺认为，该角色带给自己的不只是表演上的挑战，更让他重新思考演员与人生之间的关系；在与福地祐介、瑞玛席丹等演员合作的过程中，也让他感受到不同世代的演员对角色的理解与表达方式。

由于《亲密之海》涉及大量亲密戏，剧组特地引入亲密指导，通过专业的动作设计，让演员在安全、舒适的状态下完成拍摄。李铭顺认为，亲密戏并非单纯追求尺度，而是必须服务于角色与剧情，演员在拍摄前充分沟通，才能让画面自然呈现。

虽与视帝擦肩而过，但李铭顺没有丝毫遗憾，他也期待未来继续挑战不同角色，让每一次演出都成为重新认识自己的机会。