（香港讯）59岁港星谢天华效力TVB多年，从伴舞演员一路晋升为剧集男主角，期间出演过多部热播剧。其中最经典的，莫过于他在《神枪狙击》中“单手攀岩讲电话”的名场面，以及在《学警狙击》中饰演的“Laughing哥”一角。

近年，谢天华虽减少了影视剧拍摄，但他与张智霖、陈小春、梁汉文、林晓峰、周柏豪和吴卓羲前几年录制的综艺节目《大湾仔的夜》在中国大陆大受欢迎，如今谢天华也在大陆发展得风生水起，从综艺、商演到演唱会邀约不断，人气依旧高涨。

日前谢天华一家四口到成都旅游，继前几天在当地一家人气餐厅被粉丝偶遇后，此次他带着一对儿女去看熊猫。图片中见谢天华的11岁大儿子谢浩飞五官深邃，身高已及爸爸肩膀，与谢天华如同一个模子刻出来的；而8岁的小女儿Mia则长相甜美，喂兔子时还对着镜头摆出调皮的姿势。

谢天华与相恋12年的妻子李天恩于2005年结婚，婚后十年两人求子未果。为此，夫妻俩不惜花费60万港元（约9万8000新元）接受了四次人工受孕疗程。期间，李天恩忍受了无数打针的皮肉之苦，终于在2015年顺利诞下大儿子。2018年，夫妻两成功追生第二胎，李天恩以45岁的高龄诞下小女儿Mia，如今一家四口幸福美满。