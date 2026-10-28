在上星期二（10月20日）专访之前，我与赵薇已有过几面之缘。

无论是她在2010年产后约一个月现身国际知名发型设计大师Kim Robinson（金罗敏申）的画展开幕礼，还是同年10月出席奢华品牌新店开幕派对，亦或是2019年她在“阿哥”李南星牵线下，将法国自家酒庄红酒引进本地，每一次访问，赵薇都令人印象深刻——她自信、有主见，谈起热爱的事物，眼里总是闪烁着光芒。

时隔七年再度面对面，赵薇依然是那个事事有想法的“小燕子”，却也多了几分岁月沉淀后的温柔。在《联合早报》半小时专访里，她侃侃而谈自己的生命体悟，分享慢下来后纯粹的快乐。如今的赵薇，不再一味追求宏大目标或重大成就，而是学会了从细微处感知生活本质。

当下即为“黄金时代”

那天的访问在金罗敏申发廊进行，话题自然从金罗敏申的“黄金时代”（The Golden Age）发型秀聊起。赵薇谈及对“黄金时代”的定义时感慨，小时候总以为黄金时代在未来，待有了年纪，又突然惊觉是不是已经错过了。“其实很多人并不准确知道，什么才是属于自己的黄金时代。往往要过了很久，回首过去时，好像才觉得某个至高的闪光点是所谓的‘黄金时代’。但身处其中时，大部分人是没有觉知的。”

与其在期盼与追忆中徘徊，不如活在当下。她认为，最简单的方法，就是将目前所拥有的生活、时间与机遇，都视为自己的“黄金时代”，唯有如此，才能真正珍惜眼前的一切。

前几年的冠病疫情打乱了全球步伐，赵薇在那几年选择顺应节奏，放慢脚步。她坦言：“疫情期间，大家突然从高强度的工作模式，变成有很多属于自己的时间。其实这在中国是挺难得的一件事，因为大家太容易被卷入忙碌的工作和疯狂的竞争之中。”

她笑言自己大概不是“对抗型人格”，觉得人应该学会接受生命给予的安排。那段时间，她通过旅行、阅读，体会适合当下年龄的生活态度，并将其视为非常珍贵且重要的自我沉淀期。

2010年赵薇产后约一个月出席国际知名发型设计大师Kim Robinson的画展开幕（左）；2019年在李南星牵线下，将法国自家酒庄的红酒引进本地（中）；三人是相识多年的老友。（档案照）

也正是在那段日子里，赵薇发掘到日常的纯粹与美好。她说：“要说最大的收获，就是现在很多小事都能让我感到快乐。以前总觉得，有些事不够大、不够重要，好像没什么值得庆祝的；但现在面对一些微小的事，反而会觉得它很重要、很让人快乐，甚至觉得那才是生命的本质。”

人生不必迎合他人标准

面对起伏与变化，她看得清醒且透彻，认为每个人一生当中都会遇到大大小小各种问题，“而且最大的问题是，这些问题是没有终止的。不代表我今天越过了这个问题，后面就不再出现问题了。”她笑言，童话故事里总说王子和公主从此幸福地生活在一起，“但等我们长大了都懂，后面的事情麻烦更多，这其实就跟人生一样。”

她坦言，有时即便付出巨大努力去接近预想的目标，现实也未必能百分百如自己所愿，因为一切都在微妙地变化着。正因未来不可控，她常常勉励自己与身边人，与其为未知焦虑，不如专注眼前的生活。

约半年前，赵薇迈入50岁。古人云“五十而知天命”，她却笑言：“我好希望能‘知天命’，但我其实不知道。就算有人说他知道了，我觉得他才刚说完，过两天又会出现他不知道的事。为什么？因为人生无常，真的是一直在修炼。”

赵薇（右一）近几年四处旅行，照片摄于昆明海晏村。​​​（取自艺人微博）

站在今天这个节点回看过去，她更看重倾听自己内心的声音，并视之为人生的一种成长与进步。在她看来，人来到这个世界，最重要的不是去迎合别人的标准，而是好好去体验属于自己、独一无二的人生。

若能与三四十岁的自己对话，赵薇会说些什么？

她若有所思地笑了笑，坦言虽然很想给那时的自己一些建议，但人生的每个阶段，都有必须亲自去经历和承担的课题；即便现在有了更多经验，也无法替过去的自己避开弯路。“如果非要给一个共同的建议，那就是——不要觉得过去很美好，也不要觉得未来更美好，其实你能拥有的只有此时此刻。”

自由就是拿得起放得下

每个人都向往自由，但赵薇对自由的见解，或许与你我不同。

2026年7月初，她在微博引用了宗萨蒋扬钦哲仁波切关于“自由”的一句语录：“You think freedom means doing anything you want, but real freedom is not being driven by anything.（你以为自由是想做什么就做什么，但真正的自由是不被任何事物所驱使。）”

被问及当时分享这句话的心境，她说：“这其实是我老师说的一句话，我觉得他说得特别有道理。”她进一步解释，大家对自由常有很多想象，总觉得没人管、为所欲为、不管不顾便是自由，但其实那种“自由”往往是有代价的。

赵薇认为，这句话背后的深意在于，真正的自由是不被任何东西束缚。她举例说，当你特别爱一个人或特别执着于一件事时，往往也最容易因此受到伤害。若想达到身心的自由，或许学会不把一切抓得太紧，反而能在各种关系中处于最舒服自在的状态。

对她而言，真正的自由便是凡事拿得起也放得下，将一切看得云淡风轻。她亦坦言：“我很努力地在学习，如何去面对一直在变化的生活。”

赵薇2026年7月初在微博引用宗萨蒋扬钦哲仁波切关于“自由”的语录。（取自艺人微博）

试水AI影视盼与阿哥合作

赵薇几乎没看过真人短剧，但她在受访时透露，自己最近看了一两周的AI（人工智能）短剧。“我觉得拍得很好，我是从学习的角度去看的。很多新事物都有它存在的道理，应该去了解一下，反正又没有什么成本。”目前，她也正在积极布局AI影视赛道。

早在十多年前，赵薇便已走向幕后，执导与监制的影视作品包括2013年电影《致我们终将逝去的青春》，2019年电影《两只老虎》，以及2020年网络剧《谁都渴望遇见你》等。即便这几年淡出公众视线，她对影视的热忱未减，私下仍会参与幕后工作，创作剧本，“到后来发现，还是得自己去走这条路，要不然总是在等一个合适的剧本，是很累的一件事。”

至于创作剧本，则是为接下来的AI影视剧做准备。她表示，目前正与朋友尝试用AI技术制作短片和电影，一切还在起步阶段，“它也许不能成为绝对主流，但肯定是（影视）赛道的一部分。”

她直言，除了给传统影视生态带来冲击，AI对后期制作的影响同样很大，并感叹“当人的信息量越大，耐心就会变得越少”。她也认为，AI短剧可能比真人短剧更具杀伤力，因为拍摄真人短剧仍需在服化道上砸钱，而AI却能将小说和剧本里的文字还原得更加精准。她赞叹道：“现在中国的AI剧，有的真的非常好看。”

赵薇十多年前已开始从事幕后工作。（取自艺人微博）

尽管AI影视是大势所趋，甚至已登陆中国卫视黄金档，但不少观众依然对此抗拒，认为AI无法传递人类的真实情感。赵薇却从母亲身上得到不同的启发：“我通过我妈发现，这好像不是问题。看她最近都没太找我，就问她在忙什么，结果她在看AI短剧，还说很好看。我问为什么好看，她说里头的人都好漂亮。”

谈及接下来的影视计划，继过去邀得李南星参演她监制的《谁都渴望遇见你》后，两人会否再有合作？

赵薇表示，非常希望能与阿哥、新加坡团队有更多在影视创作乃至AI领域的合作。“因为大家语言相通，认知也没有巨大差别，其实很容易共同喜欢上某一部剧或某个作品。如果能够一起做，我觉得会是更加丰富的一件事。”

至于是否仍向往幕前聚光灯下的生活，她觉得一切顺其自然，并没有设定明确目标，或是非要回到过去的状态，“因为我觉得这些并不重要。我什么都尝试过了，现阶段对我来说，去一些没去过的地方，或许是更重要的人生体验。”

笑称16岁女儿是“老板”

赵薇于2010年在新加坡鹰阁医院诞下女儿“小四月”黄新，转眼小四月已是亭亭玉立的16岁少女。

谈到母女相处模式，赵薇笑称女儿是“老板”，自己则是“员工”。至于家里是否都由女儿说了算，她表示，只要女儿没做错，自己都会在最大程度给予尊重，因为孩子也不会提特别离谱的要求，“我本身也不是一个喜欢所有人都听我话的人，所以我觉得她乐于拿意见很好。”

据悉，小四月目前在瑞士一所寄宿学校就读。赵薇透露，跟许多家庭一样，女儿只要一放假就会陪伴在她身边。被问及看着女儿慢慢独立成长，身为母亲最感欣慰的是什么，赵薇却坦言自己是“担忧多过欣慰”，因为伴随长大而来的，是每个人都必须独自面对的考验。她感慨“人不可能没有考验，永远lucky（幸运）”，人生这堂课一旦开始，便充满未知与挑战，所以她只能选择放手与祝福，让女儿去走属于自己的人生旅程。

当女儿遇到挫折时，赵薇虽然会很想出手相助，但也深知大部分人终究得学会“自己跌倒，自己爬起来”。她表示，即便旁人给出再多建议，倘若孩子没有亲自踩过坑、受过挫，那些金玉良言也难以化为己用；唯有自己亲身经历过，才能真正领悟并铭记。

赵薇（左二）2010年诞下女儿“小四月”黄新，如今小四月已是亭亭玉立的少女。（取自微博、小四月IG）

对于小四月的期许，她只希望女儿能成为一个善良、心胸开阔的人，“因为只有心胸越开阔，才越能够接纳万事万物，其实这样就够了。”

如果小四月未来想当艺人，赵薇毫不犹豫地表示，只要在不伤害他人，最好还能帮助他人的前提下，女儿做什么自己都会支持。

至于女儿是否有入行的意向，赵薇笑着摆摆手说：“随着年龄的增长，我越来越觉得她可能干不了（这行），哈哈！”她透露，女儿正处于非常害羞的青春期，遇到陌生人甚至会立刻开启“自闭”模式，“所以她特别羡慕那些善于表达，能在公众场合又唱又跳的人。哪怕是在跟朋友相处的圈子里，她都很羡慕那些社交能力很强的同学。”

那女儿会否因妈妈的名气太大而感到困扰？赵薇闻言打趣道：“她应该觉得我能不能名气再大一点吧？哈哈，开玩笑的！”

选择读书旅行做剧

10月20日傍晚6时许，金罗敏申发廊外除了大批媒体，还有一票想一睹赵薇风采的影迷。他们有的来自赵薇家乡安徽芜湖，有的在本地工作；甚至还有一名男影迷单枪匹马从中国千里迢迢飞来，只为见偶像一面。

赵薇透露，活动前一天她也碰到了一名专程从新西兰飞来的粉丝，“我挺感动的，他给我写了很厚的信，关键是他拿了几张合照过来，里头是二十几岁、三十几岁和四十几岁的我，在不同年龄段跟他拍的照片。”

赵薇时隔许久再度公开亮相，不少粉丝早早守候在活动现场。（龙国雄摄）

面对粉丝跨越千里的守候，她除了表达真挚的感谢，也希望大家能把重心放回各自的人生：“我觉得也没必要这样等，因为有的人到了某个阶段，可能突然想过某种生活，就选择消失了。对于生活方式，我们都有很多种独属于自己的选择，谁知道我的选择是什么？”

至于赵薇下来的“选择”，她想了想说：“还是好好生活、好好看书、好好旅行，并且去做一些剧吧。（会参与演出吗？）幕后的。”