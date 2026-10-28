恋爱充电中

Take Charge of My Heart

可在Netflix观看

浪漫喜剧什么最重要？颜值在线，CP感爆棚。

《恋爱充电中》这两项都赢了。金英光与蔡秀彬颜值登对，22公分身高差更是加分。两人从斗嘴到暧昧，CP感一路飙升。简单来说，就是来电。

这段恋爱要是不来电，男主角真的会没命。

金英光饰演的财阀继承人白虎狼靠人工心脏续命，偏偏电池快见底。蔡秀彬饰演的罗宝培小时候被雷劈中，从此成了随时放电的“人形皮卡丘”，谁碰谁倒霉。神奇的是，白虎狼竟然不怕触电，还得靠罗宝培充电保命。两人索性签下“充电协议”，爱情火花也跟着噼里啪啦冒出来。

金英光反差萌引人追看

189公分的金英光演财阀三世，一双大长腿配笔挺西装，连名字都叫白虎狼，霸总人设生怕你看不出来。有颜有钱还傲娇，追女生更直接祭出“钞能力”。换成这样的高富帅拿钱砸人，谁还管协议有什么漏洞，先签再说。

之前看金英光在《命定之人》演变态杀人魔，阴森危险的魅力足以致命。这回摇身变成恋爱脑霸总，平时摆着一张全世界都欠他钱的臭脸，谈起恋爱却秒变幼稚鬼。这股反差萌金英光演得很到位，光冲着他就值得追。

金英光饰演霸总，谈起恋爱秒变幼稚鬼。（Netflix提供）

蔡秀彬饰演的罗宝培是标准傻白甜。（Netflix提供）

蔡秀彬则走小白花女主路线。罗宝培是标准傻白甜，笑起来讨喜，撒娇也可爱。只是表情来来去去就那几款，看久了有点腻。好在这种剧不太考验演技，甜得顺眼就过关。

车优慜饰演的池恩浩是忠犬型男二，年下男加人气巨星，人设很漂亮。可惜颜值和气场都输金英光一截，这场三角恋根本没什么悬念。

车优慜饰演忠犬型男二，可惜颜值和气场都输金英光一截。（Netflix提供）

土甜套路照单全收

演员够吸睛，剧情呢？《恋爱充电中》几乎把浪漫喜剧的指定动作全部打钩。

游乐园约会，check。济州岛浪漫行，check。女主角被黑粉丢鸡蛋，男主角脱下外套英雄救美，check。从第一集的误会之吻到契约恋爱、被迫同居，再到灰姑娘华丽变身、第七集吻戏定律、公主抱，统统安排上。

感情线也没打算跳出套路。欢喜冤家擦出火花，男一男二争风吃醋，好不容易确定心意，马上又闹误会开虐，心机女二还来添乱。老派配方一次到位，浪漫喜剧迷闭眼都猜得到下一步。幸好财阀家的狗血宫斗戏份不多，基本快转跳过，没耽误我嗑CP。

土甜归土甜，倒是能让人看得嘴角失守。

有趣的是，罗宝培本身就是个浪漫喜剧编剧。剧情顺势玩起搞笑戏中戏，让她吐槽自己写的情节有多俗套。反正老梗都玩得如此彻底了，幕后编剧干脆来一波幽默自黑。

肉麻台词挑战“耻”度

韩剧霸总谈恋爱，当然少不了肉麻台词。

“只要你不在身边，我就感觉自己要死了。”“只能这样见到你，我都快疯了。”

这些台词光看文字就让人尴尬，金英光却能面不改色地说出口。同样的土味情话，换个人讲随时翻车，他却让人觉得甜，也算一种本事。果然挑战“耻”度还得看脸，不然观众早就集体脚趾抠地。

《恋爱充电中》虽然没新花样，还是让人看得心情愉快。（Netflix提供）

其实靠爱情充电续命的戏码，早在2011年的《最佳爱情》就玩过，当年车胜元也把孔晓振当成心脏充电器。15年过去，韩国编剧还在用同一招，观众照样买单。

《恋爱充电中》没什么新花样，剧情也好猜。浪漫喜剧嘛，偶尔就是想放空脑袋，轻轻松松看“来电CP”谈一场荒唐的恋爱，让少女心复活一下。

这回充电效果非常显著。男主角成功续命，观众也跟着满血复活。唯一副作用是看完金英光，很难对现实中的男人来电。