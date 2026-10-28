邮票与舒芙蕾

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10集的台剧《邮票与舒芙蕾》以青少年毒品犯罪为核心，交织青春、爱情与人性拉扯。

17岁少女张凯希（林奕岚饰）为了报复玩弄母亲感情的王飞鹏（张怀秋饰），故意接近他的妻子杨曼茹（陈意涵饰），没想到两个原本毫无交集的女人却在相处中成为忘年之交。凯希看到曼茹背后的孤单与善良，曼茹亲手做的舒芙蕾也给凯希带来温暖。然而，两人随后陷入毒品与情感的漩涡，一步步踏入失控的人生。

另一方面，缉毒刑警陈启明（张孝全饰）在追查案件时，意外与昔日初恋曼茹重逢，旧情与案件交织，让众人逐渐陷入难以戒掉的“瘾”。全剧透过多线交错的方式，除了描写校园毒品问题，也延伸至校园霸凌、警界弊端与家庭关系等议题。

新手上路

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六集的故事讲述带货直播主张如意（陈意涵饰）意外怀孕，在产后抑郁与单亲育儿的压力下，与具有灵异体质的房东、深情宅男的鬼魂，以及老宅里的鬼魂室友们，展开充满欢笑与泪水的救娃奇幻冒险。

张如意是正值事业巅峰，性格傲娇且有些“厌童”的当红带货直播主。她的人生计划里从未有过结婚生子，却因为天界送子仙官彭英（于子育饰）为了拼业绩而一时粗心“送错鸟”，导致她意外怀孕。原本想堕胎的如意，因为想起童年早夭的妹妹桃子，决定生下孩子，并为女儿取名桃子。

桃子后来意外被黑道大哥（李李仁饰）与大嫂（天心饰）强行挟持。被激发出母爱本能的如意，指挥灵异黑道暖男阿力（刘冠廷饰）、忠犬宅男鬼魂草莓糖（黄冠智饰），以及越帮越忙的天神们联手反击。