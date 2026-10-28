（峇里讯）香港人气男团MIRROR成员邱士缙（Stanley）与女友李炘颐在香港完成注册、接新娘及向长辈斟茶等传统仪式后，10月25日在印度尼西亚的峇厘岛邀请一群圈中好友出席，举行温馨浪漫的海外婚礼，正式结束九年爱情长跑。他也是MIRROR的首名人夫。

一对新人浪漫接吻。（互联网）

婚礼仪式在25日下午举行，新娘穿上自己参与设计并订制的白色婚纱亮相，进场时一对新人已眼湿湿，后来在读誓辞时，两人更感触得哭成泪人。他们在一众亲友见证下完成结婚仪式，场面感人。

团员卢瀚霆（Anson Lo）、吕爵安（Edan）、李骏杰（Jeremy）、姜涛、邱傲然（Tiger）及柳应廷（Jer）特别到现场祝贺，见证兄弟的人生大事。其他团员因工作原因未能到现场，但已提早送上祝福。

一对新人向宾客敬酒。（互联网）

到了婚礼晚宴，现场特别安排了烟花汇演，一对新人跳起第一支舞，气氛浪漫。席间，曾与邱士缙在TouTube开设“巨龙与猪仔”组合频道的李骏杰，致辞时更感触得哭成泪人。

吕爵安、李骏杰和柳应廷为新人合唱一曲“My Apple Pie”，送上最甜蜜的祝福，唱毕更与新郎合体大跳“Bad”，让现场气氛瞬间高涨。