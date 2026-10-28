（上海讯）43岁中国女星蒋欣凭借经典剧《后宫·甄嬛传》的“华妃娘娘”一角走红，精湛演技至今仍让观众印象深刻。没想到，她10月27日出席时尚品牌MESSENTIAL大秀，与设计师马凯合影时，对方竟突然靠近亲吻她的脖子，让她当场吓得惊呼，身体向后闪躲，还伸手推开对方。

相关视频曝光后迅速引发热议，不少网民质疑这样的亲密接触是否逾越界线。

蒋欣当天身穿红色服装亮相，搭配精致刺绣设计，造型喜气又典雅。她原本在活动现场与马凯进行正常合影，没想到对方突然凑近，亲吻她的脖颈，让现场气氛瞬间出现变化。

视频中可见，蒋欣面对突如其来的举动明显受到惊吓，身体立即向后仰，试图拉开双方距离，并下意识伸手推开对方，反应相当直接。虽然她一度表情僵住，但很快便调整情绪，随后仍配合完成后续拍摄。她当下的反应被网民放大检视，不少人认为，从她明显闪躲，推开对方的动作，可以看出她对这个突如其来的接触感到意外。

视频在社媒流传后，网民纷纷表达不满，认为即使是公开活动或合影场合，也不代表可以任意做出亲吻等亲密举动，是否取得当事人同意更是关键。部分网民更质疑此举是否涉及性骚扰，相关话题持续延烧，关键字“蒋欣被男设计师亲了脖子”也登上微博热搜。