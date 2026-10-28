（首尔讯）韩国天团BIGBANG前成员胜利（Seungri）10月27日被爆即将当爸，小孩明年初诞生，他将和20岁的圈外女友迎来新生命。事隔一天，他更亲口证实，目前“已经是人夫”，双方早已登记结婚。

根据日媒报道，胜利28日受访坦言：“虽然这是私事，说得太具体有点压力，但我跟妻子当然是法律上的合法夫妻，‘因为怀孕才结婚’的说法绝对不是事实。”直接驳斥先有后婚疑云。针对有媒体指称他计划在孩子出生后补办婚礼，他明确地说：“目前完全没有考虑举办婚礼。”

被问及即将当爸爸的心情，他感性地说：“既然要肩负起一个家庭的重任，感到更沉重的责任感。对于过去因自己的过错而感到失望与受伤的人们，我正在深刻反省，未来会透过安分、诚实的生活，展现出改变后的面貌。”

涉嫌打人案最新进展

他也向大众温情喊话：“如果能以温暖的目光守护我未来的生活，我会非常感激。但由于家人并不是公众人物，还请大家克制过度的关注与推测。”

虽然人生迈入下一阶段，胜利目前的风评还是很差。他今年8月在首尔江南区某餐厅因涉嫌殴打其他顾客而遭提告。对此，他的律师日前发表声明强调：“虽然确实有拿起酒瓶，但绝无挥舞或砸向对方。”并透露对方提告后曾要求和解，但胜利认为无法接受认下“没做过的事”，因此决定诚实配合调查，用法律还原真相。

另一方面，31岁韩国模特网红和前演员刘惠媛（Yoo Hye-won）曾与胜利有过一段情，她在2018年曾被拍到在酒店前与男方拥抱，两人就此绯闻传不断。2019年爆发“Burning Sun”事件，她不离不弃还在2020年搭车送胜利入伍，直到胜利2023年刑满出狱，两人都维持着情侣关系。但后来韩媒爆出胜利疑似“偷吃”她的闺蜜，这段六年感情才画下句点。如今，胜利证实结婚，妻子是20多岁圈外女性，刘惠媛过去的发言也因此再次受到关注。

刘惠媛在“巧合的时间”发文

胜利“偷吃闺蜜”报道出炉后，刘惠媛差不多于同一时间在社媒写下：“男朋友呢……一下子有，一下子没有，我只会公开要跟我结婚的人。” 由于时间点敏感，也让外界进一步认为她与胜利已经分手。

她2025年出演恋爱真人秀《情侣宫殿2》（Couple Palace 2），首度证实“曾经有一个交往六年的男友，是我先告白的，也见过双方父母，真的差点结婚，但因为其他原因分手了。”她也曾在同个节目承认“我有跟一个很坏、人气很高的男生交往过，现在我只想谈平凡的恋爱”。由于交往时间、过去公开的恋情等资讯与胜利高度吻合，使得外界认为她所指的“六年男友”就是胜利。

就在胜利宣布婚讯之际，“前任”刘惠媛也同时“巧合”地透过社媒发文，只是内容为分享团购资讯，以日常生活及工作为主，并未对胜利结婚一事作出任何回应。