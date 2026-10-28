（综合讯）西洋天后Taylor Swift（泰勒丝）与美国职业橄榄球大联盟（NFL）球星Travis Kelce（特拉维斯凯尔西），今年7月在纽约举办世纪婚礼，当时现场布置如梦似幻，近日却传出这场耗资约3000万美元（近4000万新元）打造的“森林仙境”风格婚礼，所有装饰与备品竟在活动结束后全数遭焚毁。

据英媒报道，Swift这场非公开婚礼排场极其奢华，现场使用了大量蕨类植物与珍稀装饰，宛如置身童话世界。为了避免物品流出被转卖兜售，她严格下令工作人员将所有器材运走并销毁，并动用了多达11辆大型卡车进行长途搬运。

虽然具体焚烧地点未曝光，但知情人士转述Swift的要求：“绝不能留下任何痕迹。”

如此大费周章且彻底执行销毁的决心，引起一些人惊呼：“有点过于脱离常轨。”

当时婚礼期间，场馆周边每日都有大批粉丝守候，试图一窥婚礼细节或捡拾纪念品，Swift此举显然是为了严防这场世纪婚礼的任何细节，沦为公开拍卖或私人收藏的商品。