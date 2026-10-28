（新加坡讯）来自澳大利亚，以扮演电影角色雷神（Thor）闻名的好莱坞影星Chris Hemsworth（克里斯海姆斯沃斯），两个月内两度在新加坡现踪，无论去到何处，都被本地粉丝“捕获”，要求合照。他的友善亲切也再度引起讨论。

10月25日一对夫妇在樟宜坊（Changi City Point）偶遇Hemsworth，经上网确认身份后，要求合影留念。据Ziyad告诉网媒慈母舰（Mothership），当时他和妻子正在商场内闲逛，随后在一家服装店前坐下休息。这时，他注意到一名“高个子白人男性”正带着两个小男孩同行，“他打扮得很随意，戴着鸭舌帽、墨镜和口罩。”

他听到了那名男子的说话声：“那声音听起来非常耳熟，我立刻认出这就是Chris Hemsworth那极具辨识度的嗓音！”他将自己的猜测告诉妻子，两人便悄悄跟在对方背后，试图进一步确认身份。

Ziyad说：“我们看清了他身上的纹身，包括手臂上与电影《复仇者联盟》（Avengers）相关的图案，与我们在网上看到的照片完全吻合。我们还通过网上搜索到的照片，认出了他孩子的长相。”在确认了这些特征后，夫妇俩确信自己没有认错人。

Ziyad说：“他从洗手间出来并摘下口罩后，便开始往商场外走。我们决定把握机会，跟着他走到外面，并开口询问能否与他合影。”

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正在泰国拍摄电影

令他们惊喜的是，Hemsworth“毫不犹豫地答应了”合影请求，而且表现得“非常友善”。Ziyad补充道：“我还告诉他，我非常期待《复仇者联盟：末日》（Avengers: Doomsday）。他很友善地回应说：‘谢啦，兄弟！’”

Ziyad说：“说实话，整个过程感觉就像做梦一样。你根本想不到，在新加坡一个普通的周日外出时，竟然会偶遇这种级别的大明星，更别提还能与他进行如此友好的互动了。”

10月28日，Hemsworth在社媒上发文，他正在泰国完成电影《惊天营救3》（Extraction 3）的拍摄工作。并透露：“过去几周拍摄的过程非常疯狂，但我也设法在周末安排了一些与工作无关的有趣探险活动！”

一个半月前，Hemsworth在社媒中透露，他正身处新加坡，准备参加来临周末举行的F1大奖赛。



不久，他转发健身教练Luke Zocchi（卢克佐基）发布的多条IG限时动态视频。视频中可见Hemsworth不断被粉丝拦下，而他也一一应邀与他们合影留念。