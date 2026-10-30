（综合讯）据报道，中国女星刘涛日前出席时尚活动时疑似遭“咸猪手”被同场网民拍下后，视频在网上疯传。画面可见一名男士与刘涛有多次肢体触碰，原本挽着刘涛手臂的手，顺着她的肩膀一路滑落至腰部。刘涛疑似遭“咸猪手”的话题引发热烈讨论。

报道说，刘涛先下意识侧身和缩肩，并试图拉开距离，但合照时又被对方拉近，还紧紧捉着她的手臂不放。刘涛露出职业微笑，但转身离开时即变脸，露出局促和不安的表情。

相关视频引发网民愤愤不平的讨论，大赞刘涛以专业态度完成活动流程，同时也斥责男方行为超出正常社交礼仪。网民批评：“明目张胆的性骚扰！”、“这么没有边界感吗？”、“肢体触碰明显超出正常社交距离。”

男士被指一直挽着刘涛的手臂不放。（互联网）

另有爆料指，同场的陈都灵也遭殃，同一名男士为她整理裙摆时，疑似触碰到她的屁股。网民也发挥侦探精神，从同个品牌过往的活动照片中发现，韩国女星金裕贞（Kim You-jung）、奥运滑雪冠军谷爱凌，以及中国女星李小冉，也疑似曾因为同一名男士搂腰和其他亲密的肢体互动而感到不自在。