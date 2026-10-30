（综合讯）英国资深演员Patrick Stewart（柏特里克斯图尔特）于美国时间10月28日，在洛杉矶住家离世，享年86岁。他曾在《X战警》（X-Men）系列电影中饰演“X教授”，堪称经典。

Stewart的噩耗由家属在29日通过Instagram（IG）发文证实，内容提到他在生命最后一段时间经历阿兹海默症及路易氏体失智症（Dementia with Lewy bodies）的折磨，最终在妻子的陪伴下安详离世。

家属也呼吁欲表达哀思的人勿送鲜花，改以对于约翰·霍普金斯大学阿兹海默病研究中心基金（Johns Hopkins Alzheimer’s Disease Research Center Fund），或美国阿兹海默病基金会照护者资源部（Alzheimer’s Foundation of America Caregiver Resources）捐款致哀。

Hugh Jackman发文致哀

与Stewart合作多年的“金刚狼”Hugh Jackman（休杰克曼）在Instagram（IG）发文悼念“战友”：“今天，我们失去了一位在舞台和银幕上成就显著的巨匠。在我心中，他更是一位挚友，一位了不起的人。我从他身上学到了许多。Patrick Stewart，我会用余生的每一天想念你。”

两人因《X战警》系列结下深厚缘分，Jackman饰演的“金刚狼”与Stewart饰演的“X教授”是电影中最具代表性的搭档之一。从2000年首部《X战警》开始，两人多次合作，2017年更共同主演《罗根》（Logan），在片中演绎两位英雄走向生命后期的故事，当年感动无数观众。

漫威影业也发表哀悼，称誉他是一位“无可取代的杰出演员、慷慨的合作伙伴，以及真正的绅士。”预计12月17日在新加坡公映的《复仇者联盟：末日崛起》（Avengers: Doomsday）将是他献给大银幕及影迷的最后遗作。

Hugh Jackman（左图右）发文悼念Patrick Stewart（左图左）；Patrick Stewart的另一经典作品是《星际争霸战》（右图）。（取自Hugh Jackman和Patrick Stewart IG）

为演戏离开记者行列

Stewart1940年出生于英格兰约克郡米尔菲尔德（Mirfield），父亲是劳工，也是二战敦刻尔克撤退（Dunkirk evacuation）行动中，最后一批撤离的军人之一。战后，父亲长期酗酒，甚至对妻子施暴，身为家中老幺的他，经常活在恐惧中，还得挺身保护母亲。

他多年后才理解，父亲的暴力可能源自未被诊断的创伤后压力心理障碍症（PTSD）。他因为童年阴影所以积极致力于退伍军人与家暴受害者的权益倡议工作。

他15岁成为报社记者，因热爱戏剧，所以在编辑要求他二选一时毅然辞职。表演是他的避风港，他曾直言，舞台比家更安全，表演让他逃离现实。

他曾靠家具销售维生，18岁获奖学金进入布里斯托老维克剧场学校（Bristol Old Vic Theatre School），26岁加入皇家莎士比亚剧团，并登上英国国家剧院舞台。 他在1981年凭电影《黑暗时代》（Excalibur）进军美国影坛，1984年演出David Lynch（大卫林奇）执导的《沙丘》（Dune），逐步拓展银幕事业。

回顾他的演艺生涯，Stewart将深厚的莎士比亚古典戏剧底蕴，完美糅合进科幻与超级英雄的世界。从《星际争霸战》（Star Trek）里沉稳坚毅的毕凯舰长，到《X战警》系列中温和却充满力量的X教授，他用精湛的演技，赋予这些角色不朽的灵魂。

Patrick Stewart（左图左）2017年采访F1大奖赛季军Daniel Ricciardo（左图右）时，即兴从他的鞋子里喝香槟（右图）。（F1 IG视频截图）

F1采访留下难忘画面

2017年，Stewart在世界一级方程式（F1）加拿大大奖赛的领奖台上留下令人难忘的经典画面。

他当时采访夺得季军的澳大利亚赛车手Daniel Ricciardo（丹尼尔里卡多），后者展示自己标志性的“鞋中酒”（shoey）庆祝动作——把鞋子当酒杯喝香槟。

Ricciardo随后请Stewart喝“鞋中酒”，Stewart爽快喝下，并说：““这是我第一次登上领奖台；别说是一只鞋，不管是谁的鞋，我也照喝不误！”

看到76岁的Stewart毫不迟疑地从Ricciardo才刚脱下的鞋子里喝酒时，当届的F1冠军Lewis Hamilton（哈密尔顿）一脸难以置信。