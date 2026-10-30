（香港讯）64岁香港资深艺人邓梓峰，因盛传家族身家高达20亿港币（约3.26亿新元），而获得“隐形富豪”的称号。他近日接受《星岛头条》访问时笑说：“说我有200亿（港币），别说少了180亿（港币）。”

玩笑之余，他也亲自辟谣，直言曾认真计算过自己的身家，但根本算不出传闻中的20亿港币，整个家族加起来或许有1亿港币（约1600万新元）。他风趣笑称：“不过说我有钱永远好过说我抢别人的钱，所以（过去）没有刻意澄清。”

虽然家境优渥，但他私下生活方式接地气也极度节俭。他平时在香港出入善用​“2元巴士”（2元港币约3角新元）的公共交通，一家去旅行时只会用飞行里数换机票，舍不得坐商务舱。

他有一套独特的消费哲学，崇尚“贵买平着”（粤语俗语，指价格虽贵，但质地良好耐用），自曝会花数千元（港币，1000港币约160新元）购买可修补换底的手工皮鞋，旧西装找裁缝修改后穿足20年。

邓梓峰说出国时不舍得搭商务舱。（取自邓梓峰IG）

邓梓峰极度抗拒“富二代”标签，认为这个标签带有“不事生产、只求享乐”的负面意味。他说“隐形富豪”听起来比较舒服，强调自己至今依然努力工作，拒绝躺平。精通中、英、法及德语的他是香港知名主持人。