非常律师南田南

Extraordinary Attorney Minami

可在Netflix观看

秋季日剧百花齐放精彩非常，难得让我产生选择困难症。但这一部，第一时间就想观看。改编自2022年现象级韩剧《非常律师禹英禑》的日剧《非常律师南田南》，宣布开拍时已引起热议，因为韩版太经典，要拍出原有精髓有难度，要超越更是不可能的任务。剧集播了两集，社群媒体上掀起韩剧与日剧迷的激烈论战，至今仍各持己见，未有定论。

以自闭症天才女律师南田南为主角，一集一起案件，人物背景和故事设定与韩版完全相同，情节几乎是复制还原。只不过日剧篇幅较短，情节推进减少了铺陈，节奏更明快，反而更合我意，虽然因为早已知道剧情发展，看的时候惊喜少了点，情绪也不太容易被挑起。

饭团取代紫菜包饭有缘由

曾是日本人最爱的天才童星，芦田爱菜挑战高难度经典角色，要超越原版朴恩斌并不容易。（Netflix提供）

看网友们讨论着两个被改动的重要细节，更动的原因其实颇有说服力。女主角南田南每天吃的食物从食材一目了然的紫菜包饭改成单调的咸味饭团，有日本网友说他家的自闭症孩子也只吃咸味饭团；因为口味简单，韩版设定反而较不符合现实。

我无从判定对错，但无论如何紫菜包饭和咸味饭团的设定符合各自民情文化，日本观众应该不会有意见。南田南第一天上班在旋转门前裹足不前，因而成就了她和男主角的美丽初会，日版把那段改成了手扶梯，削弱了美感却情有可原。据说由于日本曾发生旋转门意外，所以现在已经很少使用了。

这部剧成功与否，关键取决于主角魅力。日剧版选了芦田爱菜当主角，倒是巧妙呼应同为童星出道的朴恩斌。有韩剧迷批评芦田爱菜太刻意模仿朴恩斌，却被反驳5岁出道的天才童星芦田爱菜全身上下最不容被挑剔的就是演技。

我至今还念念不忘爱菜小时候有多可爱而且演戏有多自然。尽管长大后的爱菜外貌不如童年时期亮眼，但演技仍能维持高水准。

高桥文哉（左）和芦田爱菜配搭清新，成功制造CP感。 （Netflix提供）

抛开偏见欣赏日版魅力

我必须承认刚开始看剧时，的确感觉爱菜的造型和手势举止太刻意模仿朴恩斌，而看起来呆萌的朴恩斌更符合大众对自闭症患者的想象。不过抛开偏见看下去，已开始能接受眼神飘忽，肢体语言有点尴尬，但看起来更聪明的天才爱菜。

许多看过韩日两个版本的观众，对高桥文哉和韩版姜泰伍的气质相近感到讶异。（Netflix提供）

有日本网友说，爱菜其实像极了现实生活中的自闭症患者。男主角高桥文哉和韩版姜泰伍怎地气质那么相似，笑容一样灿烂纯真，一样当暖男浑然天成。还想提的是女配角——“毕业”自大型女子偶像组合乃木坂46的久保史绪里，年仅25岁已美得让人挪不开视线，若有心向演员之路迈进，应该很快能在演艺圈稳占一席之地。

日韩剧本来就是频率、风格完全不同的两种产品，硬是要拿来比较分出高下，实在没必要。故事温暖轻松，该有的神奇大鲸鱼还是适时出现制造童趣，看得轻松没压力，这样已功德圆满。所以，当年很爱“禹英禑”的我，现在也同样喜欢上了“南田南”。