（香港讯）曾参与不少电影的香港龙虎武师、已故著名导演刘家良的入室弟子何麦（Mark Houghton），于2026年10月5日离世，终年64岁。他的丧礼28日在红磡世界殡仪馆举行，29日出殡。

现场所见，灵堂布置简洁庄严，中央挂着何麦身穿唐装的彩色遗照，上方横匾写着“永远怀念”四字。灵堂正前方放着由何麦遗孀Christie送上的粉红色心型花牌，Christie身穿孝服，神情难掩哀伤，到场致哀的宾客纷纷上前安慰。

何麦当年千里迢迢来自英国，后来与刘家良一见如故，拜他为师。他的一身武艺与敬业精神，已由其34岁女儿何慈茵（Charlene Houghton）继承。近年带着“刘家良徒孙”称号闯荡演艺圈的她，近年签约邵氏兄弟，并参演了TVB剧集《逆天奇案2》《夺命提示》。不过，令外界意外的是，媒体发现她并没有现身设灵仪式，也没有看到她送的花牌。

何麦（右）是刘家良的入室弟子。（取自何麦脸书）

师母翁静晶的花牌则被安排与家属花牌一同摆放在首列显眼位置，花牌写着“爱徒何麦千古武格长存”，足见二人深厚情谊。其实何麦不仅对中国武术充满热诚，对刘家良更是忠心耿耿，其尊师重道的精神，至今仍令人动容。

刘家良于2013年因血癌并发症离世，身为爱徒的何麦悲痛万分，更主动肩负起为师父守夜的重任。当年翁静晶分享一张相片，可见何麦仅铺着简单的垫子，盖着白布，屈膝睡在停尸间门外冰冷的走廊地上，为师父守夜。

翁静晶当时感动发文：“昨夜，为刘父守夜通宵，因全女班（两女儿、两女友和佣人姐姐）关系，洋徒弟Mark留宿保护.....他说：‘男女有别，休息室让女眷们用，我另觅候命处。’他选择睡在师父停尸室门外，冰冻的走廊……有情有义而知礼，值得嘉许。”翁静晶还称对方为“最忠心的徒弟”。