（台北讯）台湾组合F.I.R.飞儿乐团前成员阿沁出道20年，音乐才华洋溢，近年逐渐将事业重心转向音乐教育。他还投资近千万台币（约40万新元），分别在台北、新加坡创立“Little Future小未来音乐人”，培育英才。

他10月31日接受中时新闻网访问时更透露，要移居新加坡了！

为女儿规划国际教育

阿沁近年致力于音乐教育的推广与创新，去年10月宣布正式卸下歌手身份，成为全职爸爸与音乐老师。他之前在台北投资打造教学空间，随着品牌营运成熟与国际化需求，接下来发展重心移往新加坡，同时结合教室与小剧场空间。

他与老婆花花结婚12年，育有二女，他很重视陪伴女儿的成长时光，正计划带老婆和女儿们赴新加坡居住、就学，也为女儿们未来的国际教育与升学环境做长远规划。

他说，台湾与新加坡航程仅约四小时且无时差，将采取两地频繁往返的模式，兼顾家庭与两地的教学据点。

阿沁与老婆花花及一双女儿的全家福。（取自花花IG）

阿沁创作过不少夯曲，包括《我们的爱》《月牙弯》《妥协》《我很好骗》等，曾透露每年的版税进账约3000万台币（117万新元）。他也坦言迈入音乐生涯近25年间，累积了丰富的经典作品，随着现代智慧财产权与数位音乐市场的健全发展，持续且稳定的歌曲版税收入确实让他无后顾之忧。

明年出道25周年

他说：“其实我个人生活非常简单，不养名车，主要开销都在孩子的学习与家庭旅游上。”在收入大于支出的情况下，他确实已达成财富自由，这也让他能够更有余裕陪伴家人并投入自己热爱的音乐教育事业。

自2002年卖出第一件作品以来，阿沁明年将迎来出道25周年，目前正在筹备25周年特别音乐会与全新创作单曲，期盼能透过音乐重新与一路支持他的歌迷相聚，并将多年积累的音乐能量传承给下一代音乐人才。

回顾退圈第一年的心路历程，他说，向前辈取经并进行调整后，他才逐渐学会真正的放手，将教室营运与行政管理放心交给团队，自己则专注于教学与创作，整个人状态因而重新充电。

相较以往当歌手时作息混乱且行程紧凑，现在的他能自主调配时间，每天早起亲自接送两个女儿上下学，抽空运动，进行身材管理，还能安排全家去迪士尼游轮旅游，开心直言现在终于找到事业、兴趣与家庭之间的完美平衡，并开始体会到“退而不休”的惬意人生。