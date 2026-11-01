（曼谷讯）2018年至2020年间，韩国发生大规模网络性剥削与数字性暴力案件“N号房事件”（Nth Room case），近日在泰国演艺圈也惊爆震撼社会“泰版N号房”性骚扰丑闻。

社交平台X近日有吹哨者揭发，脸书一个成员多达23万人的暗黑私密群组，成员涉嫌分享大量女艺人、学生及普通女性的偷拍画面，甚至利用人工智能（AI）技术造假裸照，事件被网民形容为“泰版N号房”，引发泰国社会哗然。

更令人震惊的是，爆料者声称，群组成员疑似包括多名演艺圈及影视制作业从业人员，涉及导演、摄影指导、广告创意人员及男演员等，消息曝光后引起大批女性从业人员及艺人担忧自身安全。

吹哨者揭露，在多达23万人的暗黑群组内，经常截取电视新闻中的女性画面性骚。（互联网）

群组2025年已成立 女团BNK48为首个目标

根据社交平台上的爆料，该群组据称早在2025年4月成立，成员透过特殊符号命名及专属链接等方式加入，降低被外界搜寻及发现的机会。群组最初疑似以泰国女团BNK48成员为目标，后来逐渐扩大范围，涉及更多公众人物及一般女性。

吹哨者公开部分群组截图，指成员涉嫌截取电视新闻直播画面，将女记者、幕后人员及其他女性的日常影像上传群组，再对她们的身材及外貌发表露骨言论。

据吹哨者透露，该群组内聚集大量影视制作与广告业界的从业男性，日常工作明明与女艺人、女模特儿近距离接触，私底下却在群组中分享各种视角的偷拍照，甚至疑似在电视台同栋大楼内暗中侧拍并肉搜女星社群账号大肆意淫。

泰国娱乐圈爆发“泰版N号房”事件，群组内以AI合成伪造性感照流传，并骚扰当事人。（互联网）

甚至有成员被指擅自从学校社交媒体专页，下载女学生的制服照，再利用AI技术移除衣物，制作及散播虚假的裸露影像。

网民怒吼“到底哪里才安全？”

随着相关爆料持续发酵，泰国网民纷纷在社交平台表达愤怒，尤其群组成员据称涉及平日与女性艺人及工作人员近距离共事的影视制作人员，更让不少人质疑女性的职场安全，纷纷质疑：“在职场连身边共事的同事都不能相信，到底还有哪里是安全的？”

目前泰国舆论正全力肉搜涉案名单，呼吁警方与相关娱乐制作公司彻查并严惩涉案从业人员，风暴持续向上延烧。