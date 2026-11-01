（台北讯）Selina（任家萱）10月31日欢度45岁生日，特别精心打扮迎接生日惊喜，不仅被满满气球包围，现场还摆出六个蛋糕，连气球布置都变成“行动版”，排场十足。

最让她感动的是，姐妹淘Hebe（田馥甄）、Ella（陈嘉桦）及家人全都到齐，让她忍不住感性直呼：“一切就如我想像的美好”，更当场感动落泪。

S.H.E三姝合体，开心拥抱。（取自Selina脸书）

好姐妹排除万难陪过生日

Selina日前在社群分享生日心愿，直言非常喜欢过生日，还玩起数字密码，开心写下：“45＝是我，好喜欢数字密码，祝福你我每天都快乐。”生日当天，她与Hebe、Ella惊喜合体，S.H.E三姝再度合体同框，让粉丝又惊又喜。

事实上，Hebe日前在直播时就曾笑着透露，之所以特别选在下午开播，是因为这个月要替Selina庆祝一整个月，每天晚上都要“祝福”她，因此才把直播安排在下午。到了寿星正日子，Hebe当然没有缺席，三姝排除万难相聚，姐妹情谊藏不住。

Selina（前排左二）除了好姐妹和家人陪伴庆生，宝贝儿子小要过（前排右二）也在身边。（取自Selina脸书）

Selina也晒出与家人及亲友的庆生合照，宝贝儿子小腰果和伴侣小徐也甜蜜入镜。她还特别翻出2023年生下儿子前，与Hebe、Ella留下的合照，感性写下：“任（人）生有你们一起，嘉（加）油前行，甄（真）好。”用三人的名字玩谐音梗，纪念一路相伴的珍贵情谊。