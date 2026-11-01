（釜山讯）现年32岁的韩国男神南柱赫（Nam Joo-hyuk）退伍后动向备受瞩目，日前他现身釜山出席品牌活动时，却因外貌变化引发全网热议。以往凭一双清纯单眼皮迷倒万千粉丝的他，被指五官与轮廓出现微妙转变，招牌眼型突然“变样”，引起网民热议，让他顿时陷入整容疑云。

南柱赫在2017年韩剧《举重精灵金福珠》里仍是单眼皮男神。（互联网）

招牌单眼皮惊现深邃折痕

南柱赫当日身穿驼色绒面西装外套帅气亮相，并在现场配合镜头大玩不眨眼“对视挑战”。在毫无遮挡的超近镜大特写下，他移开手掌凝视镜头，原本标志性的单眼皮竟惊现极为深邃的分明折痕，眼神与昔日青涩邻家感大相径庭，大批网民看过短片后直言“第一眼险些认不出来”。

为剧集动作戏减磅七公斤

面对整容疑云，不少粉丝随即挺身护航，认为外貌变化源于体重骤降与年龄增长。南柱赫早前拍摄Netflix剧集《鬼谜东宫》（The East Palace）时，为贴合角色的憔悴状态而积极戒口并展开高强度动作训练，剧集杀青时足足减磅七公斤，加上步入30岁后，眼周脂肪与胶原蛋白自然流失，眼皮折痕容易自然现形并加深，未必是靠动刀修整。

南柱赫露出极深邃的双眼皮。（互联网）

网民惊叹撞样金来沅

对于这次“变样”，网民评价呈现两极——有人感叹他招牌的干净少年感已随岁月褪去，直言“整个人感觉完全不同”；但亦有大量观众大赞他成功摆脱偶像框架，如今轮廓利落立体，甚至神似前辈实力派男星金来沅，由当年的“国民初恋”进化成气场十足的成熟型男。