（综合讯）不是演戏！胡歌以家长身份参加女儿幼儿园的亲子活动，和其他爸爸一样穿着黄色背心参加拔河游戏。胡歌私下乐当平凡老爸，戴着眼镜的他看起来多了书卷气，帅气模样格外显眼，一下子就被认出来。

胡歌2021年9月与执行经纪人黄曦宁结婚，2023年1月迎来女儿小茉莉。2025年8月曾传追生小儿子，但消息未获证实。小茉莉目前3岁多，在上幼儿园。上海网民近日直击他亲自到幼儿园接送女儿，以及参加亲子活动。

据报道，胡歌近年把生活重心转向家庭，早前在9月份被拍到跟老婆及女儿骑着脚踏车出游，女儿坐在胡歌前方，被他环抱保护。巧遇胡歌一家的网民说：“看得出他对女儿和老婆都很好，一路一直在和老婆聊天。”

胡歌约两个月前接受中国杂志专访时，直言当地影视市场低迷，现在已经不像过去能完全依照自己的意愿挑选剧本。他说电影市场相当现实，作品若票房表现不理想，后续演出机会也可能受到影响。不过，面对产业环境的变化，胡歌态度淡然，认为与其把心思放在自己无法掌控的事情上，现阶段更在意家人，“只要孩子健康、快乐就好。”