第19届“世界杰出华人”颁奖典礼11月1日在香港举行，94岁胡枫获颁终身成就奖，梁家辉与曾志伟则获得世界杰出华人奖。

胡枫2026年7月一度在ICU昏迷四天，逐渐恢复健康的他致辞时说：“很高兴能得到杰出华人的成就奖，这个奖真的鼓励我继续努力，永不言休。得奖并不代表结束，我会继续努力，谢谢各位，祝各位身体健康。”

他说，在生病前一个月有25天与朋友聚餐以保持脑筋灵活，现在已减少至15天，但近日饭局仍排得满满。他暂未有工作安排，欢迎大家找他，并说若体力能应付，他还想再开演唱会。

他从朋友口中得知干儿子张家辉2027年农历新年准备开演唱会，笑说：“看他（张家辉）找不找我（当嘉宾），如果不找，连干儿子都没得做。”

梁家辉（左图右、右图）以胡枫（左图左）为榜样，希望自己有一天也能获颁终身成就奖。（互联网）

梁家辉向胡枫看齐

梁家辉手握世界杰出华人奖，称要追随前辈胡枫的步伐，以终身成就奖为目标。

他凭电影《捕风追影》首次入围金鸡奖最佳男主角，对手包括一起拍摄《空枪》的中国大陆男星檀健次。被问及与“小鲜肉”对打争影帝时，他笑说：“不是对打，是被我打。五名提名者都是不同年代的演员，有一两名很新的演员，证明提名很公平，不是年纪大、资历深（就获提名），每个提名者都有很出色的表现，（我）被提名很开心。”

成龙（左）和谭咏麟（右）为曾志伟颁奖。（互联网）

曾志伟有意再主持

曾志伟入行53年获奖无数，这次从好友成龙和谭咏麟手中接过奖项。他觉得能获颁世界杰出华人奖别具意义，因为有别于金像奖或金马奖，这次表彰的不是作品。他说：“一直视成龙和谭咏麟为榜样，两人的资历和获奖（次数）比我多，演艺工作以外也做了很多正能量的事。”

他在卸任无线（TVB）总经理后，改以顾问身份与TVB合作，谈及影视业的挑战，他说剧集获得高收视率的好成绩就像烟花一样，转瞬即逝，更重要的是要有承接力。

被问及香港有线台HOY的情景喜剧《你的保安李宝安》对打无线的《爱·回家之三代同糖》的问题，曾志伟说自己太忙未看这两部剧，但认为电视业是长久之战，一个台要对无线造成威胁，要有长久布局，否则不会构成严重威胁。

2027年是无线60周年台庆，曾志伟有意再主持被广泛视为他代表作的《奖门人》。