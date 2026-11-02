（综合讯）郭富城多年前公然嘲讽好兄弟张智霖“弱智”的贴文近日被网民挖出，在社媒Threads上引起热烈讨论。

张智霖在热播中的TVB台庆剧《璀璨之城》首次挑战彻底黑化的角色并与陈晓华上演亲密戏，频频引起话题。他近日因为老友郭富城一个2010年4月11日的微博发文而再成为话题。

当时，郭富城在微博贴出张智霖竖起大拇指的照片，发文：“打边炉！（吃火锅）正到痹！（好到极点！）劲辣！志霖和我一起辣到跳舞！yeah！”眼尖的网民发现郭富城把张智霖的名字写错成“志霖”，纷纷留言纠正他。

郭富城随即更正错误，但也借机幽默“补刀”，留言：“sorry！（对不起！）是弱（智）的智！并不是（志）！是智霖！”

郭富城调侃张智霖的陈年微博贴文近日被网民挖出而引起话题。（互联网）

这则贴文在16年后被挖出，新一代网民被逗乐，不觉得天王没礼貌，反而认为郭富城机智幽默，化解打错字的尴尬之余，还展现了与张智霖的深厚友谊。有网民说：“（他们）真是熟到极点才敢这样玩。”

郭富城与张智霖相识数十年，是圈中公认的“铁哥们”，除了同为爱车之人及香港赛马会马主外，也经常一起打麻将。据报道，郭富城早年经常半夜召集牌局，令袁咏仪哭笑不得，后来郭富城每次邀约张智霖打牌前都得先向袁咏仪“报备审批”，成为圈中搞笑佳话。

郭富城与张智霖的好友不久前离世，张智霖因此泪洒舞台，还说“以后都要三缺一了”。