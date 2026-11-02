（洛杉矶讯）83岁好莱坞导演Michael Mann（迈克尔曼）惊传枪击意外，他于美国洛杉矶时间10月31日下午4时（新加坡时间11月1日早上7时）在一处合法射击场练习射击后准备把枪支收回枪套，不料枪械意外击发，导致子弹击中自己的大腿，随后被紧急送医治疗。

当地警方在接获报案后赶到现场，并证实他送医时情况稳定。经纪团队则发表声明说，导演的伤势仅属表层轻伤，接受治疗后将出院。据报道，Mann有数十年的射击经验，长期在射击场练习。

Mann以执导《烈火悍将》（Heat）、《拳王阿里》（Ali）和《迈阿密风云》（Miami Vice）等电影闻名。他最近一部执导的电影是2023年上映的《法拉利》（Ferrari），目前正筹拍备受期待的《烈火悍将2》（Heat 2）。

1995年的犯罪电影《烈火悍将》由Al Pacino（阿尔帕仙奴）和Robert De Niro（罗拔迪尼路）主演，叫好叫座。续作故事改编自Mann联合创作的同名小说，这也是Mann以作家身份推出的第一本小说。外传，Leonardo DiCaprio（里奥纳度狄卡比奥）将参与演出。