（北京讯）44岁胡歌近日上中国医疗访谈节目《愈见》，罕见公开健康状况。他因心脏问题，早已戒烟，随身携带速效救心丸，出差时也会自备AED（自动体外除颤器）以防万一。

他笑说：“本来觉得很麻烦，但后来想想，万一遇到别人有突发状况，我也能用得上。”

胡歌因为演员的工作性质，必须经常熬夜，饮食也不规律。王家卫执导的《繁花》在2023年播出前，胡歌参与长达三年多的拍摄，其中高达六七成都是夜戏，体力一直处于透支状态。

他直言，过了40岁以后能明显感受到身体状态开始走下坡，以前熬夜拍戏睡一觉就能恢复体力，现在却大不如前。

他出演2026年播出的电视剧《生命树》，有长达7个月时间在高海拔地区拍摄，下山后去体检时赫然发现心脏等出现一些状况。他深刻反思：“我们往往都是有了问题才去面对，但我现在总结下来，每个人都应该做自己生命和健康的第一责任人，而不要等到出问题才去找医生。”

除了健康警钟，胡歌沉痛透露，前两个月有两个年纪相仿的朋友（50多岁和44岁）皆因心肌梗塞相继离世，让他十分难过。

考虑到父母和妻小，胡歌决心把自己的身体照顾好，以便有能力照顾家人。他说：“健康和生命就像信用卡，年轻的时候一直透支，你不会考虑到还的问题；但现在，就开始要还款了。”