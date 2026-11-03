（香港讯）2026年初宣布离开TVB的两届视后胡定欣，近日作客由伍咏薇和李凯贤主持的HOY TV节目《九运会客室2》。除了剖白入行多年由默默无闻到登上视后宝座的心路历程，她更罕有分享新婚的甜蜜点滴。不过在节目中，胡定欣难逃主持人的“严刑逼供”，不但将多年好拍档黎耀祥评为“最难顶（最难招架）”，更公开点名要将好姐妹李施嬅踢出“胡说八道会”！

在“辣汁惩罚”环节中，李凯贤要胡定欣在TVB合作过的男演员中选出“最难顶”的一位。她试图避重就轻，笑称：“祥哥（黎耀祥），你的戏太好，难顶！”但答案随即被导演判定不合格。

胡定欣接着解释，自己其实很幸运，以往跟男对手合作从未遇过不愉快的经历。

李凯贤见状即加码逼供，问道：“在‘胡说八道会’六个姐妹中，若要踢走一个，还要拉黑删除电话、完全断绝联络，你会踢走谁？”

“胡说八道会”姐妹当中，若要胡定欣（右二）踢走一人并拉黑删除电话，她说会选择李施嬅（左一）。（取自艺人IG）

胡定欣沉思片刻后竟爽快回答：“我踢走李施嬅！”她解释因为李施嬅性格最独立，极懂享受个人生活，经常一个人四处旅游，“就算我们不理她，她都可以将自己照顾得很好，所以踢走她OK的！”

最后定欣为配合节目效果，与李凯贤一同吞下辛辣的“辣椒酱烧卖”，结果辣到当场飙泪，场面搞笑。