（综合讯）中国男星马天宇近日在微博宣布已在微信中“删除”好友杨幂，下一个目标更锁定孙怡，瞬间引爆热搜。

日前马天宇在微博晒出微信聊天截图，配文道：“杨幂已经被删除，接下来就是孙怡了。”截图中更爆出，原来是杨幂主动发信息“哀求”：“你能不能删了我，求你。”而被点名的孙怡不但没有生气，反而开心回应：“太好了！”三人的搞笑互动让网民笑翻，直呼：“别人怕被删，她们却排队求删！”

这场“删好友风波”源于马天宇近期参与的综艺节目《后会友期》。他在节目中自曝，当年因父亲病重婉拒好友张萌的拍戏邀约，不料对方竟回了一句“以后我的戏你都别来”，令他一气之下删除了张萌的微信。两人因此断联近10年，直到上这档节目才终于解开心结，而“爱删好友”也因此成了马天宇的出圈新梗。

没想到，这段往事意外成为热门话题。杨幂看完节目后主动“申请被删”，实际上是好友之间拿“绝交”开玩笑。事实上，两人自2013年合作《古剑奇谭》结缘，多年来一直保持深厚交情，平时就爱在社媒上互相调侃。据悉，马父于2018年离世后，马天宇闭门不出两三个月，甚至有过轻生念头，当时他翻遍通讯录最后打给了杨幂，是杨幂安静倾听，不加评判地接住了他的崩溃。

马天宇近日与杨幂（左）和孙怡玩起“删好友梗”，“爱删好友”也因此成了他的出圈新梗。（互联网）

至于孙怡，则是与马天宇合作《凉生，我们可不可以不忧伤》而结下深厚情谊。孙怡前一天才刚现身支持马天宇的出道20周年演唱会，并在现场教他如何向粉丝撒娇，摆出可爱姿势，马天宇当时就笑称：“明天就把孙怡删了，为节目第二季做准备！”没想到隔天他真的发信息扬言要“拉黑你”“删除你”，孙怡则秒回“太好了”幽默接招。

虽然“删好友”听起来像是友情破裂，但三人显然只是在互相玩梗。有网民笑称：“现在连被删好友都要抢名额？”更有人敲碗要《后会友期》第二季直接邀请杨幂和孙怡当嘉宾。

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