（香港讯）80岁香港资深电影人黄百鸣早前因涉内幕交易案入狱，服刑三个多月后已提早刑满出狱。出狱后一直行事低调的他，近日罕见现身一场万圣节派对，状态备受关注。

从曝光的聚会照片可见，现场布置了“Happy Halloween”字样的南瓜挂饰，黄百鸣也精心打扮，穿上一套清朝官服，并戴上朝珠与官帽，化身为港产片经典的“清朝官员”造型。

戴着黑框眼镜的他面对镜头展露灿烂笑容，不仅气色红润，精神状态也不俗，席间与一众悉心打扮的友人在长餐桌前大合照。

回顾案情，黄百鸣早前因涉内幕交易案被裁定罪成，判处监禁五个月。其后他主动放弃保释上诉，于2026年6月即时入狱服刑。港媒报道，他在狱中因行为良好获扣减三分之一刑期，服刑三个多月后已提早出狱，并赶及在中秋节前夕与家人团聚。

黄百鸣出狱后未再更新个人社媒，直至10月5日，一名餐厅负责人在网上晒出与他的合照，才让其出狱后的近况首度曝光。当时黄百鸣身形较以往清减，前额头发略显稀疏，但精神不俗。该餐厅负责人也在贴文中，预祝由黄百鸣家族旗下东方影业出品、其子黄子桓担任监制兼编剧的2027年贺岁片《黄金囍事》票房大卖。

《黄金囍事》早前在马来西亚举行发布会，预计于2027年农历新年贺岁档上映。据悉，虽然电影主创名单未直接提及黄百鸣，但出品方东方影业是黄百鸣父子共同创立的公司，加上黄子桓身兼此片的监制与编剧，外界相信黄百鸣也会在幕后为贺岁片出谋划策。