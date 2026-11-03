（台北讯）由小S（徐熙娣）、派翠克主持的台湾综艺节目《小姐不熙娣》，最新一集邀请到全新影集《急诊室的奇迹》的主演霍建华、杨谨华、詹子萱及蔡凡熙上节目。时隔近10年未上访谈节目的霍建华，在小S的犀利追问下抛开“男神”包袱，不仅展现幽默真性情，更在节目中搞笑“出卖”老婆林心如。

霍建华透露，自己近10年来若没有戏剧宣传，基本上极少公开露面。小S好奇追问：“那这次为什么会愿意来？”霍建华大方回应：“因为这是你的节目。”让小S既感动又受宠若惊，笑称原本还想在录影前警告他别走冷漠、难访的路线来整她，霍建华则幽默回呛：“你不要整我还差不多！”

被问及私下是否是个难搞的人，霍建华坦言自己其实很健谈，只是希望观众能专注于他的影视角色，私下保留一点隐私。小S当场直呼：“为什么？我认识你私下的一面，就是一个很可爱又爱唱歌的小男孩！”更爆料霍建华是演艺圈隐藏版的“霸麦王”，只要喝到眼眶一发红，就知道他要开唱了，而且一拿到麦克风就永远抢不走。

小S好奇霍建华在女儿面前是否也是个“女儿控”爸爸，霍建华甜蜜承认自己把女儿当“小女友”宠爱，偶尔还会戴墨镜耍帅问女儿：“爸爸这样像不像明星？”没想到女儿却冷淡不理睬。霍建华笑说，女儿其实是嘴硬，因为平时接送她上下学时，每当路人或家长夸赞爸爸很帅，女儿的手就会默默、慢慢地牵起他的手，让小S笑喊：“越来越得意，所以是一个势利眼的女儿耶！”

谈到新戏中与杨谨华的合作，霍建华表示两人已近20年未曾同台，当初接到邀约一听到有杨谨华便二话不说答应接演，他同时也想认识优秀的新生代演员蔡凡熙与詹子萱。

小S随即发挥毒舌本色追问：“那在你心目中，新生代比较差的是谁？”让霍建华一时语塞。小S接着打趣说，因为林心如现在是知名制作人，他私下肯定会跟老婆吐槽其他演员。霍建华听闻连忙急着澄清，更开玩笑把锅甩给老婆：“都是老婆跟我说比较多！”强烈的求生欲引发全场爆笑。

杨谨华也在节目中回忆起20年前初次认识霍建华的情景，透露当时两人合作《我的秘密花园》，觉得20多岁的霍建华“眼睛比较没有未来的感觉”，让众人笑翻。小S笑问：“是眼神很迷茫吗？”杨谨华笑着解释：“就是当时看不清他的未来是什么，但现在再看到他，能从眼神里看到他非常坚定地知道自己要什么。”