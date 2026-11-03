（首尔讯）韩国2026年度“最烂韩剧”排行榜出炉！韩媒“JoyNews24”于10月15日至21日进行调查，邀请142名娱乐经纪公司、影视制作人及记者等业界人士参与，针对2026年最具代表性的电视剧、综艺节目、电影、演员及歌手等项目进行票选。结果显示，部分拥有华丽卡司与高额预算的大制作表现不如预期。

由IU（李知恩，Lee Ji-eun）与边佑锡（Byeon Woo-seok）主演、斥资约300亿韩元（约2900万新元）打造的《21世纪大君夫人》，以45票断层高居“年度最烂电视剧”榜首。该剧播出后最高收视率达13.8%，在串流平台Disney+的海外排行榜也有亮眼表现，但不俗的收视成绩并未让作品逃过负评。报道指出，该剧因反复使用老套的爱情公式、剧情发展过于急促，以及主演演技两极化而饱受批评。

其中，最具争议的是该剧爆发的“扭曲历史”风波，部分架空设定与台词被质疑缺乏考据，甚至引来民众发起要求停播的请愿。面对争议，制作团队与主演皆公开致歉。不过也有部分声音认为，不应用考据问题全盘否定该剧取得的成绩。

《挑情丑闻》由孙艺真（左）和池昌旭担任主演。（互联网）

孙艺真（Son Ye-jin）、池昌旭（Ji Chang-wook）主演的《挑情丑闻》，以及丁海寅（Jung Hae-in）主演的《我的荒糖恋爱》，则以九票双双并列第二名。

《挑情丑闻》改编自经典小说，是2003年裴勇俊（Bae Yong-joon）、全度妍（Jeon Do-yeon）主演的电影《丑闻：朝鲜男女相悦之事》的剧集版。新版由孙艺真、池昌旭及Nana主演，播出后评价两极，市场表现也不如预期。其中Nana更因外型及嘴唇医美痕迹明显，被质疑不适合古装角色。面对负评，Nana曾公开致歉，导演也在受访时坦言：“都是导演的责任，是我的错。”

另一部并列第二的Netflix剧集《我的荒糖恋爱》由丁海寅与贺营（Ha Young）主演。虽然两人合作浪漫喜剧备受期待，但失忆、身世之谜及悲惨家庭背景等设定，被批评缺乏新意，剧情合理性也受到质疑。此外，女主角贺营在宣传期上综艺节目时，意外卷入曾祖父的亲日行为争议，导致宣传访问全面取消，更引发部分观众罢看。

《我的荒糖恋爱》的失忆、身世之谜及悲惨家庭背景等设定，被批评缺乏新意。（互联网）

并列第四名的是《申医生》与《四手联弹，两首奏鸣曲》。《申医生》中将男主角的大脑移植到黄金猎犬身上的结局，因过于荒诞猎奇而引发热议。《四手联弹》则是宋江（Song Kang）退伍后的回归作，虽然他与李濬荣（Lee Jun-young）的演技获肯定，收视率也从首播的3%飙升至大结局的9.4%，但后半段剧情饱受诟病，让观众感到可惜。

此外，徐康俊（Seo Kang-joon）与安恩真（Ahn Eun-jin）主演的《不是你的恋爱》排在第六名，该剧收视率仅约1%，剧中一句“我会在一分钟后性骚扰你”的台词更引发舆论挞伐。其他被点名的剧集还包括《杀手妈咪》《给你梦想》《订阅男友》等。