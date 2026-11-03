（洛杉矶讯）89岁奥斯卡影帝Dustin Hoffman（达斯汀贺夫曼）在即将出版的回忆录“Look At Me”中，回顾1967年经典电影《毕业生》（The Graduate）的拍摄过程，坦言这部让自己一夕成名的作品，竟是人生最痛苦的拍戏经历之一。当年他不仅在片场遭已故导演Mike Nichols（麦克尼可斯）严苛对待，更因连挨27记耳光及拍摄水下戏，最终导致耳膜穿孔流血。

据美国《纽约客》（The New Yorker）杂志刊登的回忆录节选，Hoffman当年主要活跃于纽约剧场，原本对进军好莱坞兴趣缺缺，也认为自己不符合《毕业生》男主角的形象。可是，导演Nichols却看中他的独特魅力，钦点他担纲主演。没想到正式开拍后，原本在排练时很有耐心的导演却变得阴晴不定，经常对他的表现感到不满，甚至带有一种“施虐倾向”，让Hoffman整天担心自己随时会被开除。

其中最让他难忘的，是一场担任女主角的Katharine Ross（凯瑟琳罗斯）掌掴他的戏码。剧情讲述男主角淋着雨冲进女主角房间，坦白自己与一名年长女性发生婚外情，而女方随即发现那名女子竟是自己的母亲。为了拍摄这段情绪激烈的场面，导演要求Ross一次又一次掌掴Hoffman，整场戏总共拍了27次。

Hoffman回忆，导演不断要求女方打得更用力，让Ross也担心会伤到他。当时Hoffman还安慰对方：“我没事，只要不要打到我的耳朵就好。”不料拍摄过程中仍有几次不慎打中耳部，让他拍完后头晕目眩。更令人无奈的是，这场让他吃尽苦头的掌掴戏，最终竟完全被剪掉，未出现在电影正片中。

更惨的是，隔天Hoffman还得拍摄一场泳池戏，穿上潜水装备进入泳池。为了呈现角色被困在水中的感觉，导演不希望他频繁浮出水面，因此他必须在水下抓着梯子，长时间维持在水里。连续拍摄几次后，当他终于浮出水面换气时，竟发现有鲜血从耳朵缓缓流出。由于前一天反复挨巴掌，加上隔天承受的水压，最终导致他的耳膜穿孔。剧组随后安排他前去就医，当时医生形容他的耳膜就像“缺了一角的派饼”。

除了耳膜受损，Hoffman也提及另一场在加州酷暑下狂奔去教堂抢婚的经典戏码。因导演始终不满意，要求他反复奔跑，导致他因高温、疲惫与脱水几乎失去意识，最后只能瘫倒在教堂前的草地上。他坦言，当时曾向探班的友人诉苦，直言如果拍电影就是这种感觉，“这辈子再也不想拍第二部电影”。

不过，《毕业生》上映后大获成功，不仅成为影史经典，也让Hoffman一举成名；他首次入围奥斯卡最佳男主角，导演更凭该片夺下奥斯卡最佳导演奖。Hoffman后来则凭《克蓝玛对克蓝玛》（Kramer Vs Kramer）及《雨人》（Rain Man）两度荣膺奥斯卡影帝。如今相隔近60年，他透过回忆录揭开当年的辛酸过往，让外界看见经典之作背后不为人知的一面。