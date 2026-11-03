（香港讯）72岁资深艺人朱咪咪专程从新加坡返回香港，于星期二（11月3日）出席记者会，宣布2027年1月8日及9日将在香港伊利沙伯体育馆举行慈善演唱会，并透露届时将邀请好友黎耀祥及叶振棠担任嘉宾。

记者会上，朱咪咪妙语如珠。当被主办方调侃她“市侩”时，她幽默回应：“我是市侩呀，因为要抛头露面嘛！我视钱财如粪土，但我家里最多的就是厕所（意指装‘粪土’）。不过我也很喜欢做慈善，以前做太多缺德事了。”一句话逗乐全场。

朱咪咪因身形暴瘦，引发外界猜测其健康亮起红灯。对此，她澄清目前体重约110磅（约50公斤），比最高峰时的130磅（约59公斤）只瘦了约20磅（约9公斤）。她表示消瘦并非刻意减肥，只是戒掉了淀粉、芝士及奶油等易胖食物，但晚餐或演出前仍会正常吃饭。

被问及是否介意瘦出“火鸡脖”（颈纹明显），她豁达地说：“我又不是靠美貌吃饭，最重要是健康。难得减肥成功，我反而很开心。年轻时胖是有福气，但年纪大了越胖越危险，所以绝不增肥，要对身体负责，而且瘦了也不影响唱歌。”

至于昔日的演出服是否需要重做，她笑言只需改小腰围即可，更搞笑表示性感效果完全难不倒她：“可以用胸垫托高嘛，托多高都行！况且这次是慈善演唱会，又不是卖弄色情。”

朱咪咪说，现在的工作态度是“有得做就做”，认为若退休长期待在家中，大脑反而容易退化，“有工作做，脑筋会转得快一点。我也想拍戏，只是现在开戏的人不多。唱歌对我来说没难度，我每年都会去云顶登台。”她还霸气透露，如今孙子不用她带，单在香港就有五个物业，平时有空就收租，生活相当惬意。