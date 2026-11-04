伪装恋爱

Love in Disguise

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女生帅起来，真的没男生什么事了。

看完《伪装恋爱》前四集，最大感想就是：薛仁雅帅得出圈，任时完却娇得出戏。明明男主角是财阀霸总，女主角是贴身秘书，怎么看都像拿错了剧本。

这部悬疑爱情漫改剧，讲述财阀三世尹伊俊（任时完饰）涉嫌杀害秘书，特种部队出身的女刑警姜在熙（薛仁雅饰）为了查案，女扮男装潜入集团担任尹伊俊的秘书兼保镖。一个龟毛难搞，一个拳头比嘴硬；朝夕相处之下，尹伊俊竟对男秘书动心，开始怀疑自己的性取向。

悬疑、卧底、财阀、伪BL（Boys’ Love，即男男恋），卖点齐全，光看设定就很有戏。追了四集，最抢眼的还是薛仁雅的男装扮相。

在《社内相亲》里，薛仁雅是白富美千金，这次剪短发穿西装，少年感十足。尤其戴上眼镜后，斯文中带几分痞气，帅得差点忘了她才是真女主。

斯文中带几分痞气，薛仁雅造型满分。（Prime Video提供）

她私下也是运动健将，曾在韩综《钢铁少女团》挑战铁人三项、拳击等项目。这次演武力值爆表的铁壁女刑警，动作利落，保护老板更是男友力满满。别人家的秘书负责端咖啡，她负责拯救弱鸡老板。

之前看《正年》，被郑恩彩的国剧小生扮相帅到，这次薛仁雅也没输。女扮男装虽是韩剧老梗，但她扮起来毫无违和感，只是偶尔耍酷时表情略嫌刻意。不过比起剧中过于精致的财阀少爷，单是气场已经赢了半条街。

任时完娇气有余霸气不足

任时完演技没问题，问题是……从《未生》到《他人即地狱》，偶像出身的他早已凭整容级演技圈粉。但万万没想到，这次挑战傲娇财阀三世，却有点用力过猛。

男主角尹伊俊洁癖又多疑，还有童年创伤，标准的外表高傲，内心缺爱。然而，任时完却把傲娇演得太满，频繁皱眉瞪眼，说话语调忽高忽低，娇气有余霸气不足。加上长相清秀，身形纤细，造型还来扯后腿，给他配上金丝边大眼镜和厚重妆容，比起霸总更像挑剔刻薄的财阀贵妇。

任时完的霸总造型太娇气，更像财阀贵妇。（Prime Video提供）

剧组大概想让男主角娇贵一点，好衬托女主角man的一面，却没拿捏好夸张的分寸，反而让角色少了魅力。好在随着剧情推进，尹伊俊逐渐展现难搞背后的脆弱一面，观众开始明白他为何处处带刺。少了刻意的傲娇，角色有了层次，任时完反而演得更自然。

另一边，男二金正贤的角色有点吃亏，偶尔负责搞笑，转眼又得板起脸谈正事，转换不够自然，预期中的反差魅力没发挥出来。

男二金正贤没发挥出预期中的反差萌魅力。（Prime Video提供）

第四集终于有火花

堂堂财阀少爷竟对男秘书动心，这种伪BL的极限拉扯照理说很好嗑。剧中也安排了几个搞笑名场面，比如女主角一脚把男主角踢飞进猫砂盆，让霸总颜面扫地。还有男主角出浴脚滑，女主角赶紧上演英雄救美，没想到连浴巾也救不住，险些春光外泄。

可惜前几集笑料虽有，暧昧却没跟上。导演努力用唯美慢镜头和贴脸特写制造心动瞬间，两人却仿佛各演各的。看着看着，与其说是伪BL，倒更像伪GL（Girls’ Love）。没有火花，脸贴再近也白搭。

幸好第四集终于有点起色。随着尹伊俊卸下防备，两人的互动自然多了。虽然又是冰山霸总融化的老套路，但至少有了甜味，甚至第四集就吻上了。总算不必靠慢镜头硬凑暧昧，也让人开始期待下一步会怎么发展。

男女主角的感情线渐渐有了甜味。（tvN Drama脸书）

剧情太贪心节奏跟不上

整部剧目前最大的问题是节奏。原本对导演颇有信心，毕竟他曾执导动作凌厉、节奏明快的《弱美男英雄Class 1》。没想到转战浪漫喜剧，功力打了折扣。

编剧胃口也不小，悬疑、财阀权斗、甜宠爱情样样都想要。前两集忙着铺陈背景，之后几条线又轮流抢戏。笑点刚酝酿到一半，突然切去查命案。案情刚有眉目，又忙着财阀内斗，配角还得抽空谈恋爱。节奏被切得七零八落，查案戏码尤其缺乏让人追下去的动力。

薛仁雅饰演武力值爆表的铁壁女刑警，动作利落。（tvN Drama脸书）

好在爱情戏渐入佳境，悬疑线也陆续有新线索，整部剧总算有了翻盘希望。接下来只盼导演把节奏抓稳，别忘了剧名叫《伪装恋爱》，恋爱和发糖才是重头戏。

薛仁雅已经帅成这样，任时完也好不容易找回一点霸总魅力，再不加把劲，恐怕连男主光环都要被“男秘书”抢走了。