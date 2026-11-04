（台北讯）台湾综艺天王吴宗宪近来传出脱手名下三间位于台北市精华地段的房产，大动作引发外界揣测他陷入财务危机，需变卖资产套现。对此，吴宗宪已亲自出面否认。

台湾“东森新闻”报道，这三间房产包括位于信义路、面积达137坪（约453平方米）的生技公司办公室，以及内湖区儿子鹿希派的住处与工作室。

针对“卖房救急”的传闻，吴宗宪澄清此举单纯是为了灵活运用资产，并配合业务扩大的需求。他透露，由于旗下的生技公司需要更大的空间，决定迁往内湖500坪（约1653平方米）的办公室，因此才卖掉信义区的商办，粗估可获利2000万至3000万台币（约78万至117万新元）。

至于出售鹿希派的住处，同样是为了换到更大的空间，鹿希派也证实近期即将搬家。

报道指出，吴宗宪向来理财有道，在台北市拥有多处黄金地段房产，包括价值1.92亿台币（约820万新元）的敦化南路豪宅、4亿至5亿台币（约1558万至1947万新元）的东区黄金店面，以及信义区与内湖区的多处物业，名下房产总值粗估超过10亿台币（约3895万新元），身家相当惊人。