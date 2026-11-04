（首尔讯）54岁韩国女星高素荣（Ko So-young）与54岁“男神”张东健（Jang Dong-gun）结婚16年，在外界眼中是演艺圈的“神仙眷侣”，没想到夫妻俩私下竟有诸多差异。高素荣近日在个人YouTube频道分享与妯娌逛街、聚餐的视频，聊到夫妻相处之道时，她坦言两人无论是个性或兴趣几乎毫无共同点，更笑说：“真的没有什么合得来的地方。”

高素荣的妯娌提到，最近看了张东健作客她YouTube频道的视频，觉得两人互动时仍有甜蜜火花，还称赞每次看到夫妻俩，都能感受到彼此眼中有爱。没想到高素荣立刻笑着否认：“你真的看错了，那不是心动，而是尴尬。”

她也透露，夫妻俩连唱卡拉OK的喜好都截然不同。高素荣大赞家公歌唱实力极佳，甚至到了可以出唱片的水平；至于她自己，虽然唱功不算好，但偏爱节奏轻快的歌曲，喜欢边唱边跳、享受热闹气氛。

相较之下，张东健却偏爱抒情歌，经常点唱讲述“60多岁老夫妻故事”这类旋律平缓的歌曲，让高素荣忍不住抱怨：“我听了都会打哈欠，然后一直催他‘回家吧，拜托回家吧’。”夫妻俩天差地别的选歌品味，让现场笑声不断。

被问到与张东健究竟有哪些地方合拍时，高素荣想了一下才回答：“没什么，就都爱吃烤肠吧！”她坦言，两人兴趣与性格迥异，恋爱时反而觉得这些差异很有魅力，但婚后一起生活，感受就大不相同了。

她进一步透露，两人的MBTI（16型人格测试）结果完全相反，她是“ENTJ”（指挥官型），张东健则是“ISFP”（探险家型），四个字母没有一个相同。面对妯娌称赞两人虽然不同，却能意外地相处融洽，高素荣笑说：“就是彼此迁就、配合着过日子啊。”

高素荣与张东健于2010年步入礼堂，婚后育有一子一女。夫妻俩平时鲜少公开谈论私生活，这次高素荣难得大方分享婚姻趣事，也让粉丝看见银幕外不同于外界想象的真实夫妻日常。