（香港讯）由伍咏薇与李凯贤主持的香港HOY TV节目《九运会客室2》，最新一集请来相识逾30年的好姐妹袁洁仪与宝珮如作客。袁洁仪在节目中亲揭当年从亚视过档TVB最后却离巢的真相，原来全因一次为保饭碗的“请假风波”，令她惨遭踢出剧组。她更爆料TVB化妆间阶级观念极重，但看透人情冷暖的她毫无怨言，直言：“只能羡慕，不能妒忌。”

袁洁仪忆述当年签约TVB，单靠微薄底薪根本无法生活：“底薪连供房都不够，外面的商演工作都要自己不停去跑。”有一次，她已提前请假接了中国大陆东莞的登台演出，却仍被剧组编排通告，幸好遇到通情达理的导演愿意跳拍放人。

“我跟导演说不好意思，其实我今天请了假，但既然给了通告我还是照常开工，不过我真的得在1点离开。幸好导演说‘下个镜头先拍你吧！’真的放我走了。”

为了避免爽约赔巨款的事件重演，有助理编导给她支招，指在TVB请假极难，向她提议不如把接下来一年的假期一次过写上去。袁洁仪为保饭碗信以为真，将预计要登台的日子全部填上，结果惹祸上身，“我真的把假全填了上去，怎料填完之后，高层就说‘那部剧不用你拍了！’我心想糟了，接下来这一年公司肯定不会再签（续约）我了！结果不出所料，真的不签我。”

一如她所料，两年合约期满后，TVB并未与她续约。两年TVB生涯画上句号，失去稳定收入的她反而看得很开：“我心想没关系啦，算了吧，还是靠自己出去闯更好。”

遭受冷待毫无怨言

在TVB的日子，袁洁仪直言经历了极大的“文化冲击”。她表示，以前在亚视向来不分大小：“以前在亚视没有这些规矩，哪个化妆师有空，谁就立刻坐下来化。”但到了TVB却发现阶级观念极重：“譬如你进去化妆，他们会直接叫你‘麻烦你站到那边等’。明明很想随随便便坐下来化、不分彼此……但对方正在等主角来化妆，叫你千万不要走过去！”一旁的宝珮如也附和指，TVB有专为主角而设的化妆师，化妆是有分等级的。

虽然遭受冷待，但性格豁达的袁洁仪毫无怨言，直言遇到像汪明荃的阿姐级人物，乖乖在一旁等候是理所当然的：“我觉得也对，你自己是什么分量？你只能够羡慕，不能妒忌，人家是真的有那个地位。”

她强调，这绝非单一电视台的问题，而是社会的现实缩影：“其实这个道理，在每一个领域、每一个行业都是如此。”