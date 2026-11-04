（综合讯）中国女星田曦薇与闫桉主演的古装剧《嫁金钗》星期二（11月3日）迎来大结局，豆瓣评分随之出炉，拿下7.0分，超越她先前与张凌赫搭档的爆款剧《逐玉》（6.4分）。不过，《嫁金钗》的开放式结局因收尾仓促引发两极口碑，剧中留下的两大伏笔更让大批剧迷纷纷“敲碗”催拍第二季。

尽管《嫁金钗》成绩亮眼，但不少观众认为大结局略显仓促，像“饭只吃了一半”，关键权谋冲突尚未展开便戛然而止。但也有许多剧迷盛赞结局跳出了古装偶像剧大团圆的俗套，让女主角独自走向权力巅峰。另有网民分析，结局并不算烂尾，而是以留白手法将收尾变成新故事的序章，因此才引发两极评价。

有追剧的观众不难发现，大结局中埋下了两大未解伏笔，以下含剧透。

其一，田曦薇饰演的魏娆在皇帝弟弟刘朔（周历杰饰）遭福王（周博宇饰）设计害死后，原本走投无路，幸好嫁给弟弟的继妹红线（金天如意饰）透露自己怀有遗腹子，成为魏娆翻盘掌控朝政、替侄子铺路的关键筹码。不过，也有网民质疑，若红线未能顺利生产，或诞下的是公主而非皇子，未来将如何继承大统？

其二，全剧最后一幕停留在魏娆以护国长公主身份代帝面见文武百官。面对朝臣的不服，她走上台阶并留下一句“我会有法子叫他们臣服”便骤然落幕。福王的完整图谋、各方势力站队及帝位归属均未交代，故事恰好停在权谋开局，令观众强烈怀疑片方是在为第二季或番外篇做铺垫。

有网民分析，结局并不算烂尾，而是以留白手法将收尾变成新故事的序章，因此才引发两极评价。（取自剧集微博）

原著已完结 官方暂未立项续集

针对全网催更第二季的呼声，目前《嫁金钗》片方与播出平台均未发布第二季的立项消息。

由于该剧改编自同名网络小说，原著正文已经完结，并无第二部故事，因此即便未来真有续作，也必须仰赖编剧团队全新原创。

值得一提的是，有眼尖的网民发现《嫁金钗》制作团队正在筹备另一部新剧《执金钗》。虽然《执金钗》是完全独立的全新故事，并非正统续篇，但不少观众仍期待两部作品未来能以双主线或客串形式实现梦幻联动。