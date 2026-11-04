（综合讯）“大美人”影后林青霞11月3日迎来72岁生日，开心分享庆生照，她穿着大红衣裳被花朵围绕说：“祝我生日快乐！你们对我的祝福都会回向给你们。”林青霞也趁生日推广“脑智同护”，首次造访香港九龙黄大仙区，深入社区关怀乐龄人士，也替中心内的义工打气。

林青霞和影迷会送的花合照。（互联网）

香港中文大学与高锟慈善基金携手推出“脑智同护”服务，前往社区识别早期阿兹海默症患者，林青霞是赞助人与代言大使。她在生日这天，PO出探访社区乐龄服务中心的情景，欣慰见到老人家开心玩纸牌、看电视，倍感欣慰，也希望香港多个社区都能提供类似的乐龄服务中心。

网络化身正能量姐姐

网民纷纷在留言区亲昵称呼林青霞“姐姐”并献上生日祝福，一些人分享生活近况都获得她亲自回应。有人说乳腺手术的病理结果是良性，放下心中大石，感慨健康活着真好，林青霞灌注正能量：“要经常感恩，懂得感恩的人有福气，并且快快乐乐的活在当下。”

林青霞生日当天走访乐龄服务中心。（互联网）

有人谢谢林青霞的安慰和鼓励，让抑郁症的自己走出阴霾，和朋友聚会，笑容也变多，林青霞开心表示：“太好了！多晒太阳、多运动、多喝水继续保持良好状态。”她也恭喜考上高中的网民，还有人希望她祝福自己本命年顺利，她则亲切回应“本命年一切安好”，人美心善的林青霞和网民温馨互动，让大家的心彻底融化。