（台北讯）即将迎来第32次跨年演唱会的台湾歌手陈昇，星期三（11月4日）举办售票记者会。68岁的他透露，计划明年替成军多年的“新宝岛康乐队”举办一场“生前告别式”，并预告将推出乐团的最后一张实体专辑。席间，他也难得谈起昔日爱徒金城武的近况。

陈昇曾患初期口腔癌并已痊愈，他透露前阵子刚做全身健康检查，除了长期受椎间盘突出困扰，通过检查他也发现自己的血管钙化、心脏血管较窄，医生因此叮嘱他注意饮食与活动量。陈昇坦言，今年去爬富士山到海拔2700米时，就因喘不过气而无法继续登顶，期许自己接下来能好好调整心肺功能。

谈及“新宝岛康乐队”的未来动向，陈昇一派轻松地笑说，当年曾与团员阿Van、黄连煜约定，等各自的儿女长大后，就为这段音乐旅程做个了断，因此计划明年为乐团办“生前告别式”，并以最后一张实体专辑画下句点。他笑言：“能够看到自己的告别式，蛮酷的！”不过他也补充，这只是对过去的作品做阶段性整理，不代表工作完全结束。

至于个人的生前告别式，经历过病痛的他苦笑表示，年轻时曾豪气谈论生死，如今不敢随意预测未来，最重要是把眼前的事情做好。

金城武曾托朋友传话“现在这样很开心”

另一方面，金城武近年淡出演艺圈，不仅屡传隐居日本北海道务农，日前还爆出闪婚日本女主播。

曾担任金城武音乐制作人、与他师徒情深的陈昇，在记者会上坦言偶尔会透过朋友听到金城武的消息。对于“北海道农夫”传闻，他忍不住笑说：“我是听过他在当农夫，但第一次听到是在北海道，他人可能在台湾北部的三芝吧！”

金城武近年淡出演艺圈。（互联网）

至于闪婚传闻，陈昇直言“没听说”，随即幽默调侃：“女生要跟他过婚姻生活也不太容易，因为他人长这么帅！”

陈昇透露，金城武曾托朋友传话“现在这样很开心”，他对此相当尊重，认为“这样就好”。至于会否邀金城武现身跨年演唱会促成师徒同框？他洒脱说：“做兄弟不来这套，我们不要锦上添花，若是需要雪中送炭、需要帮忙的，我们来弄一弄，这个我比较感兴趣。”