（首尔讯）韩国女团IVE成员张员瑛（Jang Won-young）向来是话题焦点，近日她出席精品品牌活动，不料一段与品牌高层互动的视频，竟意外掀起网络骂战。

张员瑛于10月28日现身首尔江南区出席活动。当天，她先是与品牌女高层亲切地行“贴面礼”，互动大方自然。紧接着，另一名男性全球副总裁走上前，准备用同样的方式问候。没想到，张员瑛却突然转过头回避，让男方当场僵在原地，表情略显尴尬与不知所措。

影片曝光后，部分网民表示，张员瑛身为品牌大使，在正式场合应该尊重对方的文化与打招呼方式，认为她当下的反应有些失礼：“又不是私下见面，她可是品牌大使，应该配合对方文化才对”、“这样的商务礼仪不够专业”。

不过，也有不少网民替张员瑛抱不平，认为即使是品牌活动，也没有义务接受自己不愿意的肢体接触：“贴脸打招呼是他们的文化，应该先尊重对方的意愿”、“为什么要把脸往人家的胸口靠过去？”也有人猜测，可能是因为双方身高差距，男方靠近时脸部位置恰好接近张员瑛胸前，她才会下意识闪避。