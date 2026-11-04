（香港讯）近年将事业重心移往中国大陆的前TVB艺人罗钧满，继2025年宣布与圈外女友结婚后，日前再迎喜讯升格当爸！他与妻子近日为刚满月的儿子举办满月宴，香港明星足球队的殿堂级巨星几乎全员出动捧场，现场星光熠熠，热闹非凡！

当晚出席的艺人，包括“校长”谭咏麟、黄日华、关礼杰、张兆辉及邓兆尊等。众人举杯畅饮，大合照时更整齐地竖起大拇指和比心，气氛其乐融融。罗钧满事后感性发文：“感谢各位队友如同家人一样到来，还坐到最后，儿子太幸福了！”

前TVB艺人罗钧满（前排坐着）与妻子近日为刚满月的儿子举办满月宴。（互联网）

当晚的高潮莫过于谭咏麟出手抱娃。向来喜欢小孩的“校长”一见到白胖可爱的宝宝，立刻兴奋得双眼发光。从曝光的视频可见，他先是隔空拍手逗弄，并轻牵宝宝的小手，一脸宠溺。随后，他更迫不及待地将宝宝抱入怀中，动作既温柔又纯熟。谭咏麟将宝宝贴在胸前，一会儿高高抱起，一会儿贴脸呵护，脸上完全藏不住慈祥满足的“爷爷笑”。

画面曝光后，不少网民大赞谭咏麟抱娃姿势满分：“阿伦好会抱娃！”“看得出来他真的很喜欢小宝宝，也恭喜阿Moon（罗钧满）当爸爸了！”不过，更多网民将焦点放在他那充满父爱与慈祥的表情上，纷纷留言调侃：“校长是不是想抱孙了？”“谭校长瘦了好多，但抱起宝宝真的超慈祥，肯定很渴望抱孙子啦！”