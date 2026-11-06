（洛杉矶讯）已故流行乐之王Michael Jackson（麦克杰逊）的女儿Paris Jackson（芭黎丝）向法院申请，要求将父亲遗产中的6亿美元（约7.67亿新元）拨入家族信托。她主张，父亲过世17年来，遗产已创造数十亿美元（约64亿新元）收入，信托却迟迟未收到款项。遗产管理方则表示，因税务诉讼尚未结束，目前无法全额拨款。

根据文件，信托旨在照顾麦克的三名子女，包括Prince（王子）、芭黎丝及Bigi（碧吉）。三人原应在21岁后开始领取信托收益，30岁起分批取得本金，并于35岁及40岁时领取更多款项。

王子再过四个月就满30岁，芭黎丝明年4月满29岁，Bigi明年2月满25岁，开始分配本金的时间已迫在眉睫。

麦克杰逊（戴墨镜者）过世后留下三名子女。（互联网）

女儿指现金充裕 要求执行人发钱

芭黎丝在14页申请书中指出，遗嘱执行人经常强调，未采取出售资产偿还债务的“传统做法”，但多年来仍变卖父亲相当大部分的资产。

律师团表示，商业交易与不动产出售已带来大量资金，包括2020年以2200万美元（约2800万新元）出售梦幻庄园，以及2016年将Sony及ATV音乐出版公司股权售予索尼。遗嘱执行人也曾估计，麦克遗产价值介于20亿至30亿美元（介于约25亿至38亿新元）。

文件称，截至2024年12月，遗产持有约8.5亿美元（约10亿新元）现金；即使扣除潜在债务，仍有约7.6亿元可供分配，且未计入旗下公司持有的现金。

芭黎丝因此要求法院命令，将7.6亿元或法院认定合理的金额，扣除相关费用后先拨入家族信托。

芭黎丝是一名歌手，除了巡演私底下经常和爱狗爬山享受大自然。（取自Paris Jackson IG）

管理方否认扣住或删减款项

遗产管理方回应，芭黎丝律师清楚，在法律障碍排除前，无法向慈善基金会及各项信托全额拨款，尤其与美国国税局的诉讼仍未落幕。国税局曾要求追缴7亿美元（约8.9亿新元）税款及罚款，虽然金额已获裁决大幅降低，仍可能变动。

管理方也否认扣住或删减款项，称相关说法“完全是捏造”，并表示迄今已向芭黎丝及其他受益人，或为其利益支付逾2亿美元（约2.6亿新元）。

芭黎丝团队则反驳，她要求的是先拨部分款项，遗嘱执行人John Branca（布兰卡）早有能力及义务处理，“拖延多年后，芭黎丝别无选择，只能亲自采取行动”。