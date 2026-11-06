（综合讯）47岁港星吴卓羲在无线剧集中常以“冲动派”角色形象深入民心，私底下的投资眼光却出奇地冷静沉稳。随着近年在中国大陆及香港双线齐发、片约不断，加上多年来稳健积累的物业与珍贵收藏，吴卓羲早已跃升为演艺圈中的“隐形富豪”。外界粗略估计其个人资产至少过半亿港元（约820万新元），是名副其实的钻石王老五。

吴卓羲近年积极在大陆发展，已经参与录制多个综艺节目。（互联网）

勤拍剧三年供完豪宅贷款

在众多投资当中，吴卓羲始终信奉“买砖保值”最为稳当。他早在2013年便斥资约900万港元（约147万新元），买下一个1200平方尺的海景单位孝敬母亲，该物业多年来水涨船高，现已升值至1700多万港元（约277万新元）。2017年经玄学家指点再购入一个2000多平方尺的公寓豪宅单位当“包租公”。

此外，他名下还持有用作收租的其他投资物业，最惊人的是他曾透露靠着在大陆及香港拍戏赚取收入，吸金力惊人，在短短三年内，就将2017年购入的豪宅贷款全数供完。

吴卓羲喜欢收集名车。（互联网）

受木村拓哉启发 狂扫超过40只劳力士名表

除了物业投资精准，吴卓羲在个人嗜好收藏上同样极具升值眼光。他曾在访谈节目“Tiger’s Talk”中自爆独爱劳力士名表，透露自小受日剧天王木村拓哉影响：“那个时候看日剧见木村拓哉戴369（高档Daytona系列），这是每个男生的梦想，会希望戴着它就能变成木村！”多年来，他已狂扫超过40块名表珍藏，身价早已翻倍。好友陈山聪更曾在节目中大爆，早在十几年前两人一同拍摄古装剧《大唐双龙传》时，吴卓羲已戴着价值不菲的名表开工：“这家伙已经戴着不锈钢的Daytona啦，那时候我还戴着塑料表而已”，足见吴卓羲很早就具备惊人的收藏品味与财力。

2021年吴卓羲（前排白T恤者）戴着劳力士Daytona名表（红圈）出席《廉政狙击》杀青宴。（互联网）

北京打造三层楼模型玩偶博物馆

除了名表，吴卓羲更是名副其实的爱车之人。他拥有多达七辆名车，其中不乏有钱都可能无法买到的限量版车款，兼具保值与升值潜力。他笑称，平时最爱听爱车引擎声来减压。与此同时，身为资深动漫及玩具模型迷的他，很早就受圈中好友古天乐启发，开始狂热收集玩具模型。

热爱潮流文化的吴卓羲近年不甘只当收藏家，更自掏腰包砸下近七位数港元创立自家潮流品牌，全面进军商界化身潮流教主。他品牌旗下，推出以他最爱特警造型及爱猫为灵感设计的原创模型雕像等周边商品，将个人影视形象与潮流玩具相融合。

2019年吴卓羲在北京开了三层楼高的模玩博物馆。（互联网）

2019年初，他更豪掷千金在北京开设了全国第一间个人模玩博物馆“吴卓羲个人雕像模玩博物馆”，博物馆高三层楼，专门展出他多年来收藏的漫威、DC超级英雄等数百件珍藏雕塑与模型。让人咋舌的是，这座博物馆所展出的珍藏竟然只占他个人总收藏量的三分之一。