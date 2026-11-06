（综合讯）肖战主演的暖心疗愈剧《小城良方》迎来大结局，热度持续走高。他在剧中饰演因医疗事故与恐雪心魔跌落谷底的天才神经外科医生“刘铮亮”，回到故乡基层医疗单位后重新找回行医初心。

除了行医路上的起伏，他与姜妍饰演的“艾辰”高甜恋情更是剧迷关注焦点。两人从一开始频频斗嘴，到姜妍主动壁咚追爱，终于融化高冷毒舌的肖战。大结局中肖战直接在伙伴聚餐上高调官宣：“我被艾辰拿下了，下回就是我们的喜酒！”随后更主动吻上女友，甚至“边亲边脱外套”，面对女友挑逗要“开盲盒”，他得意反击“有福了你”，火辣大胆的对白让网民直呼遐想无限。

肖战饰演天才医生刘铮亮。（互联网）

谈及角色塑造，肖战坦言《小城良方》比之前拍《藏海传》难度更高。他解释，古装剧有特定的仪态与身形规范，但现代生活题材必须全盘放下、演得越自然越好。

迎来出道10周年的他也感性分享，随着岁月与生活历练的累积，最大的成长是“变得更有底气了”，不论角色塑造或与团队讨论剧情都能勇于提出想法，直言“如果没有这些年的生活历练，我觉得我演不了刘铮亮。”

剧中肖战与姜妍有情人终成眷属。（互联网）

虽然肖战谦虚表示自己并非幸运的天才型演员，演技表现应交由观众评判，但他透露当初第一次看到剧本时，就产生过去从未有过的强烈演出欲望。如今顺利杀青并收获好评，也让他对挑战现实生活题材更有信心，直言未来再接演类似作品心里更有底了。